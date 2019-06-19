banner313
banner318
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93695
ALTIN
253.307
DOLAR
5.8634
STERLİN
7.3671
EURO
6.5669
Zirve karıştı!
ZİRVE KARIŞTI!
Hükümetten cesur adım!
HÜKÜMETTEN CESUR ADIM!
En çok yağış nereye düştü?
EN ÇOK YAĞIŞ NEREYE DÜŞTÜ?
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
UYUŞTURUCU ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner307
Flaş Haber
Bayezit hayatını kaybetti
Kapat

TPAO Akdeniz'i karış karış arıyor

TPAO Akdeniz'i karış karış arıyor

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:03
TPAO Akdeniz'i karış karış arıyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz'de yürüttüğü üç boyutlu sismik arama alanını geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 41 artırarak 9 bin 342 kilometrekareye çıkardı.

AA muhabirinin "TPAO 2018 Yıllık Raporu"ndan derlediği bilgilere göre, şirketin, 2018'de arama ve araştırma ruhsatlarının sayısı bir önceki yıla göre yüzde 67 artarak 216'ya yükseldi.

Şirket, geçen yıl karada açtığı kuyu sayısını 18'den 24'e çıkardı ve toplam 69 kuyuda sondaj gerçekleştirildi.

TPAO, geçen yıl 40 bin kilometrekarede havadan gravite-manyetik verisi topladı. Yapılan sismik ve jeolojik çalışmalarda ise denizlerdeki hidrokarbon potansiyeli hakkında önemli bulgular elde edildi.

Bu kapsamda şirket, Akdeniz'de yürüttüğü üç boyutlu sismik arama alanını geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 41 artırarak 9 bin 342 kilometrekareye yükseltti. Bir önceki yıl bu rakam 6 bin 617 kilometrekare olarak kaydedilmişti.

Türkiye'nin kara ve deniz alanlarının hidrokarbon potansiyelini tespit ederek ekonomiye kazandırmak isteyen TPAO, faaliyetlerini deniz arama, Trakya arama, Güneydoğu arama, ortak arama ve diğer bölge arama projeleri olmak üzere 5 ana hat üzerinde sürdürüyor.

DENİZLER UMUT VERDİ

"Milli Enerji ve Maden Politikası" doğrultusunda yol haritası ve temel stratejilerini belirleyen TPAO, Akdeniz ve Karadeniz'in hidrokarbon potansiyelini ortaya çıkarmak için Barbaros Hayreddin Paşa sismik gemisiyle yoğun çalışmalar gerçekleştirdi.

banner317
Elde edilen sismik verilerin yorumlanmasıyla, sığ ve derin denizlerde sondaj yapılmasına karar verildi. 2017 sonunda envantere katılan, 3 bin 650 metre su derinliğine kadar çalışabilen ve 12 bin 200 metre derinliğe kadar sondaj kabiliyeti olan Fatih gemisi ile 30 Ekim 2018'de Alanya-1 lokasyonunda derin deniz sondaj operasyonuna başlandı. Fatih gemisi şu an ikinci sondajına Finike-1 adlı sahada devam ediyor.

Sığ denizlerde ise Kasım 2018'de Doğu Akdeniz'deki ruhsat alanları içerisinde yer alan Kuzey Erdemli-1 lokasyonunda platform kurularak sondaj çalışmalarına başlandı. 

Ayrıca yarın Türkiye'den uğurlanacak ikinci sondaj gemisi Yavuz'un da temmuz başında KKTC'den alınan ruhsat sahası üzerinde ilk sondajına başlaması planlanıyor. 

 SON 17 YILIN EN YÜKSEK PETROL ÜRETİMİ

TPAO 2018'de ham petrol üretimini 2017'ye göre yaklaşık yüzde 10 arttırdı. Buna göre, geçen yıl üretilen 13,5 milyon varil ham petrol, aynı zamanda son 17 yılın en yüksek üretimi oldu.

Bu dönemde doğal gaz üretiminde de yaklaşık yüzde 33 artış sağlanarak, son 10 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı. Geçen yıl 405 milyon metreküp doğal gaz üretildi.

TPAO, ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak ve enerji ithalatını düşürmek için 5 ülkede 13 projede yer alıyor. Şirket bu kapsamda, Azerbaycan, Irak, KKTC, Rusya ve Afganistan'da operasyonlarına devam ediyor.

Bu arada, geçen yıl TPAO tarafından elde edilen dönem karı 5,7 milyar lira olarak kayıtlara geçti.


 

Son Güncelleme: 19.06.2019 12:38
Anahtar Kelimeler:
Tpao Akdeniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu: “KKTC devletinin artık tanınması lazım“
Kılıçdaroğlu: “KKTC devletinin artık tanınması lazım“
Tc Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı'dan Doğu Akdeniz Tepkisi;
Tc Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı'dan Doğu Akdeniz Tepkisi; "ab'nin, sınırları belirleme Konusunda Yargılama Gücü Ve Yetkisi Yoktur"
Yavuz, Perşembe günü sondaja uğurlanacak
Yavuz, Perşembe günü sondaja uğurlanacak
Kıbrıs gazilerine madalya ve berat
Kıbrıs gazilerine madalya ve berat
Bodrum'da Batan Teknede Ölü Sayısı 12'ye Yükseldi
Bodrum'da Batan Teknede Ölü Sayısı 12'ye Yükseldi
CHP: “Türkiye ve KKTC'yi hiçe sayan yaklaşımları kınıyoruz“
CHP: “Türkiye ve KKTC'yi hiçe sayan yaklaşımları kınıyoruz“
Enerji içecekleri ani ölümlere yol açabilir“
Enerji içecekleri ani ölümlere yol açabilir“
Bodrum'da Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Tekne Battı: 8 Ölü
Bodrum'da Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Tekne Battı: 8 Ölü
AA:  AA, seçim sonucu değil, veri aktaran bir medya kuruluşu
AA:  AA, seçim sonucu değil, veri aktaran bir medya kuruluşu
Erdoğan: Gemi personelini tutuklatacaklarmış, avucunuzu yalarsınız
Erdoğan: Gemi personelini tutuklatacaklarmış, avucunuzu yalarsınız

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim