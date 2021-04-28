THY'den yurtdışı yolcularına uyarı

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
28 Nisan 2021 Çarşamba 14:15
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
Son Güncelleme: 28.04.2021 15:34
Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye’de tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs arasında, yurt dışından ülkeye gitmeyi ya da ülkeden yurt dışına çıkmayı planlayan yolcuların seyahatlerini “biletlerini ibraz ederek ve varış ülkesi kabul şartlarını dikkate alarak” gerçekleştirebileceğini duyurdu.
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: