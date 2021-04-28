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THY'den yurtdışı yolcularına uyarı

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye’de tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs arasında, yurt dışından ülkeye gitmeyi ya da ülkeden yurt dışına çıkmayı planlayan yolcuların seyahatlerini “biletlerini ibraz ederek ve varış ülkesi kabul şartlarını dikkate alarak” gerçekleştirebileceğini duyurdu.

28 Nisan 2021 Çarşamba 14:15
THY'den yurtdışı yolcularına uyarı
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THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

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"29 Nisan Perşembe günü saat 19.00 ile 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00 arasında yurt dışından gelmeyi ya da yurt dışına seyahat etmeyi planlayan yolcularımız (İç hat aktarmalı seyahat edecekler de dahil olmak üzere) seyahat izin belgesi gerekmeksizin yapılan kontrollerde yurt dışı uçuşlarına dair biletlerini ibraz ederek ve varış ülkesi kabul şartlarını dikkate alarak seyahatlerini gerçekleştirebileceklerdir. Güncel gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz."
 

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Son Güncelleme: 28.04.2021 15:34
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