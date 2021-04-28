THY'den yurtdışı yolcularına uyarı

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye’de tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs arasında, yurt dışından ülkeye gitmeyi ya da ülkeden yurt dışına çıkmayı planlayan yolcuların seyahatlerini “biletlerini ibraz ederek ve varış ülkesi kabul şartlarını dikkate alarak” gerçekleştirebileceğini duyurdu.