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Temizlik maddesi içen çocuk 303'üncü ameliyatını oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören 12 yaşındaki Kayra Talha Yaman, sağlığına kavuşmak için 303. kez ameliyat oldu.

Temizlik maddesi içen çocuk 303'üncü ameliyatını oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören 12 yaşındaki Kayra Talha Yaman, sağlığına kavuşmak için 303. kez ameliyat oldu.

15 Şubat 2020 Cumartesi 08:32
Temizlik maddesi içen çocuk 303'üncü ameliyatını oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Kayra Talha Yaman, 9 yıl önce temizlik maddesi içti. Bu nedenle de iç organları zarar gördü.

Yaman, daha önce 4 kez gittiği ABD'ye 28 Ocak'ta yeniden giderek, 12 Şubat'ta 48 saat süren yemek borusu operasyonu geçirdi. 

Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Yaman'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

"İnşallah sağlığına kavuşup geri dönecek"

Yaman'ın anneannesi Meral Güneş, torununun çok ağır bir ameliyat geçirdiğini söyledi.

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Torununa ilk ameliyatında gırtlak nakli yapıldığını hatırlatan Güneş, "Şimdi yemek borusu ameliyatı oldu. Zor bir süreçti bizim için. Saatler geçmek bilmedi. Göğsünden kasığına kadar açıldı. Biz, 10 yıldan beri bunu bekliyorduk. İnşallah sağlığına kavuşup geri dönecek" dedi.

Fotoğraf: AA

Yaman'a anne ve babasının refakat ettiğini anlatan Güneş, şöyle konuştu:

"Maddi manevi desteğe ihtiyacımız var. Herkesten Allah razı olsun. Herkesin dualarıyla Kayra bu günlere geldi. Çok yıprandık 10 yıldır. Çocuk, kendi acısını çekerek 303. ameliyatını geçirdi. Annesine ameliyata girerken, 'Çorba içeceğim' demiş. Ben, İnegöl halkından, Türkiye'den dua ve destek bekliyorum. Kayra Türkiye'ye geri dönecek. Ne zaman döneceği ile ilgili henüz doktorlarla görüşülmedi ama daha önce 3 ay sonra dönebileceği söylenmişti." 

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Anahtar Kelimeler:
Temizlik Maddesi Içen çocukKayra Talha Yaman
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