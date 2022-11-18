TDT Eski Genel Sekreteri Amreyev'e “Dışişleri Üstün Hizmet Ödülü“ Verildi

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Türk Devletleri Teşkilatı Eski Genel Sekreteri) Büyükelçi Amreyev'in Genel Sekreterliği döneminde kendisinin de gayretleriyle ailemiz güçlendi ve büyüdü. Özbekistan üye, Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci üye olarak aramıza katıldı. Elbette yolumuz uzun, daha yapacak çok işimiz var." dedi.

Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'nde, TDT Eski Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'e "Dışişleri Üstün Hizmet Ödül" takdim töreni gerçekleştirildi.

Burada yaptığı konuşmada Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü'nün Dışişleri Bakanlığının verdiği "en üst düzey onur payesi" olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, bu ödülün 1989'dan bugüne kadar yaklaşık 140 gerçek ve tüzel kişiye, bakanlık görevini yürüttüğü son 8 yılda ise 12 kişiye verildiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Baghdad Bey, 40 yıllık meslek hayatımda Türkiye-Kazakistan ilişkilerine ve Türk dünyasında dayanışmanın artırılmasına değerli katkılar sundu." değerlendirmesinde bulundu.

Amreyev'in 2008-2012 yılları arasında Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi olarak görev yaptığını hatırlatan Çavuşoğlu, Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasına gidilen süreçte ve Türk Konseyinin kurulmasında önemli hizmetlerinin olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, Türk Konseyinin Türk Devletleri Teşkilatı'na dönüşümü sürecinde Amreyev'in Genel Sekreterlik görevini yürüttüğünü, çok önemli çalışma ve katkılarının olduğunu belirterek, "Büyükelçi Amreyev'in Genel Sekreterliği döneminde kendisinin de gayretleriyle ailemiz güçlendi ve büyüdü. Özbekistan üye, Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci üye olarak aramıza katıldı. Elbette yolumuz uzun, daha yapacak çok işimiz var." diye konuştu.

Amreyev'in tecrübesinden faydalanmaya devam edeceklerini kaydeden Çavuşoğlu, Amreyev'in Türk Yatırım Fonu'nun Başkanı olarak hizmetlerine devam edeceğini dile getirdi.

- "Türk dünyasını, merkezi jeopolitik ve jeoekonomik konumuna yeniden yerleştirmek için çalışmalarımızı devam ettireceğiz"

Çavuşoğlu, tarihte hiç olmadığı kadar birçok krizle aynı anda mücadele etmek zorunda olduklarına dikkati çekerek, "Küresel krizlerle mücadele ederken, hem ülkemizi hem de büyük Türk dünyasını bir güvenlik ve refah kuşağına dönüştürecek adımları atmayı hep birlikte sürdüreceğiz. Türk dünyasını, merkezi jeopolitik ve jeoekonomik konumuna yeniden yerleştirmek için çalışmalarımızı devam ettireceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Kadim ve köklü bir devlet ve diplomasi geleneklerinin olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bugün Amreyev'e takdim ettikleri ödülün köklü geleneğe dayanan Türk hariciyesinin "şükran ifadesi" olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin geniş diplomatik ağa sahip olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye Yüzyılı"nın aynı zamanda Türk dünyasının da yüzyılı olacağını vurguladı.

Amreyev'in Genel Sekreterlik görevini Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev'e devrettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, Ömüraliyev'e de desteklerinin tam olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Ömüraliyev'in deneyimli bir diplomat olduğunu ve tüm çalışmalarında yanında olacakların belirterek, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi olarak ikili ilişkilere ve Türk dünyasının genişlemesine ve güçlenmesine önemli katkılarının olduğunu hatırlattı.

- "Artık Türk dünyası bir retorik değil, bir hakikattir"

Çavuşoğlu'nun "Dışişleri Üstün Hizmet Ödülü"nü takdiminin ardından konuşan Amreyev de, bu ödülün takdimi nedeniyle teşekkür etti.

Amreyev, "Geçtiğimiz 4 sene arzında, büyük bir şeref ve gururla yürütmüş olduğum Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreterliği görevim esnasında Türk dünyası, Türk Devletleri Teşkilatı dramatik bir şekilde değişti." dedi .

Devlet başkanları ve bakanların da desteğiyle çok büyük kazanımlar elde ettiklerini vurgulayan Amreyev, 4 yıl önce 4 devletken şimdi 8 devlete çıktıklarını söyledi.

Amreyev, son yıllarda elde ettikleri kazanımlar sayesinde bugün tarihte ilk kez Türk devletlerinin tek varlık olarak hareket ettiğine dikkati çekerek, "Artık Türk dünyası bir retorik değil, bir hakikattir. Birbirinin farkındadır. Ülkelerimiz yalnız olmadıklarını bilmektedir. Tüm dünya da bunu çok iyi bilmektedir. Bu yeni bir paradigmadır." değerlendirmesinde bulundu.

TDT'nin somut sonuçlar elde eden ve her alanı kapsayan bir uluslararası örgüt olduğunu kaydeden Amreyev, işbirliği konuları arasında hiçbir alanın açıkta kalmadığını dile getirdi.

Amreyev, "Türk dünyasının birlik ve değerlerini kuvvetlendiren gelişmelerin hayata geçirilmesinde en kritik süreçlerde siyasi desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na teşekkür ediyorum." dedi.

- "Türk dünyasında ticari ve ilişkilerin geliştirilmesi için var gücümle çalışacağım"

Geçen hafta düzenlenen Semerkant Zirvesi'nde devlet başkanlarının kararıyla Türk Yatırım Fonu'nun Başkanı olarak atandığını hatırlatan Amreyev, "Bu benim için büyük şereftir. Türk dünyasında ticari ve ilişkilerin geliştirilmesi için var gücümle çalışacağım. Gelecek dönemde Türk Yatırım Fonu'nun uluslararası finans sisteminde itibarlı bir yer edinmesi için elimden geleneği yapacağım." diye konuştu.

Amreyev, son 4 yılda TDT'nin büyük işler başardığını belirterek, sahip oldukları küçük ekibin büyük özveriyle gece gündüz çalıştığını ifade etti.

Genel Sekreterlik görevini devralan Büyükelçi Ömüraliyev'e başarı dileyen Amreyev, Ömüraliyev'in yanında olacaklarını söyledi.