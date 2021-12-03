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TCMB'den doğrudan döviz müdahalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini bildirdi.

03 Aralık 2021 Cuma 14:40
TCMB'den doğrudan döviz müdahalesi

TCMB'den yapılan duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

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Merkez Bankası, en son 1 Aralık Çarşamba günü piyasaya satım yönünde doğrudan müdahalede bulunmuştu. Söz konusu müdahale, 2014'ten bu yana ilk kez yapılmıştı.

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Son Güncelleme: 03.12.2021 15:34
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