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22 Haziran 2021 Salı gündemi
22 Haziran 2021 Salı gündemi
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TC Sağlık Bakanı Koca, dün 1 milyon 195 bin 426 doz aşı yapıldığını duyurdu

  Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 21 Haziran aşı raporunu paylaştı.

22 Haziran 2021 Salı 09:45
TC Sağlık Bakanı Koca, dün 1 milyon 195 bin 426 doz aşı yapıldığını duyurdu
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Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında dün 1 milyon 195 bin 426 doz aşı yapıldığını duyurdu.

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Bakan Koca, "Normal hayata geçiş için 1 milyon 195 bin 426 doz aşı daha yapıldı." bilgisini aktardı.

Ayrıca dünkü aşıların 1 milyonuncu dozunun saat 18.56'da Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldığını duyuran Koca, "Sağlık personelimizden günün sembol ismi, Emine Altuner. Aşıdan sorumlu hekim arkadaşımız, Ömer Çankaya. Aşısını yaptıran Halime Hanım, salgınla mücadele için aramıza katıldı." ifadesini kullandı.

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Son Güncelleme: 22.06.2021 11:24
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