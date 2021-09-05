banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yarından itibaren KKTC’ye girişte QR kodu istenecek
QR kodu ile girişler başlıyor
Adapass yarından itibaren tüm ilçelerde kullanılacak
Adapass tüm ilçelerde devrede!
111'i yerel 137 pozitif vaka
111'i yerel 137 pozitif vaka
Avcılara uyarı!
Avcılara uyarı!
banner376
Flaş Haber
Hamitköy’de yangın!
Kapat

TC MSB Kıbrıs konusuna değindi

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele çalışmalarına ilişkin rakamları paylaştığı açıklamasında, Kıbrıs konusuna da değinerek, “Türk askeri varlığını adada işgalci gösterme gayretleri, Kıbrıs tarihindeki Rum katliamlarının üstünü örtmediği gibi ne Yunan ve Rum ne de destekçilerine fayda sağlayacak” ifadelerine yer verdi.

05 Eylül 2021 Pazar 14:00
TC MSB Kıbrıs konusuna değindi

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı devam eden terörle mücadele çalışmalarına ilişkin rakamları açıkladı.

Buna göre, bir ayda yurt içi ve sınır ötesinde 22 operasyon düzenlendi. 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 18 bin 455, bu yılın başından itibaren 1865 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 244 terörist etkisiz hale getirildi.

25 bin 186 şahıs hududu geçmeden engellendi

banner341
Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Tedbirler sayesinde son bir ayda, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 bin 769 şahıs yakalandı, 25 bin 186 şahıs hududu geçmeden engellendi.

(Yunanistan) Bu yılın başından itibaren 206 hava sahası, 27 karasuyu ihlali, 95 hava aracı tacizi, Gayri Askeri Statüdeki Adalar'da 790 gemi ihlali gerçekleştirdi.

Türk askeri varlığını adada işgalci gösterme gayretleri, Kıbrıs tarihindeki Rum katliamlarının üstünü örtmediği gibi ne Yunan ve Rum ne de destekçilerine fayda sağlayacak."

banner360
Son Güncelleme: 05.09.2021 16:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Petrol sızıntısını tarama çalışmaları sürdürülüyor
Petrol sızıntısını tarama çalışmaları sürdürülüyor
Van gölü havzası susuzluk alarmı veriyor
Van gölü havzası susuzluk alarmı veriyor
Ferhan Şensoy'un adı yaşatılacak
Ferhan Şensoy'un adı yaşatılacak
Türkiye'de okullar yüz yüze eğitim için hazır
Türkiye'de okullar yüz yüze eğitim için hazır
Doğu Karadeniz'de sağanak bekleniyor
Doğu Karadeniz'de sağanak bekleniyor
Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Sivas Kongresi'nin 102. yıldönümü
Sivas Kongresi'nin 102. yıldönümü
Çelik, Menendez'in sözlerini değerlendirdi
Çelik, Menendez'in sözlerini değerlendirdi
Hatay'da sahil ve denizdeki kirlilik üzerine inceleme başlatıldı
Hatay'da sahil ve denizdeki kirlilik üzerine inceleme başlatıldı
Karaismailoğlu: “Bütün tedbirlerimizi aldık“
Karaismailoğlu: “Bütün tedbirlerimizi aldık“

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim