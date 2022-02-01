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TC Merkez Bankası, TL'ye dönüşümün desteklenmesi kapsamında azami mevduat faizini belirleyebilecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirasına dönüşümün desteklenmesi kapsamında bankaların mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkili kılındı.

01 Şubat 2022 Salı 09:15
TC Merkez Bankası, TL'ye dönüşümün desteklenmesi kapsamında azami mevduat faizini belirleyebilecek

TCMB'nin, döviz ve altın hesaplarından Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğlerinde yapılan değişiklikler, Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Yapılan değişiklik sonucu, altın hesapları, döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümüne ilişkin maddelere yeni bir bent eklendi. Eklenen bent ile Merkez Bankası, bankaların mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkili kılındı.

"Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" ile "Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ", altın ve döviz cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarını, Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştüren yurt içi yerleşik gerçek kişilere sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

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Son Güncelleme: 01.02.2022 10:13
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