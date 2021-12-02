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TC Merkez Bankası rezervleri 126,1 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 26 Kasım haftasında 2 milyar 258 milyon dolar azalarak 126 milyar 146 milyon dolara geriledi.

02 Aralık 2021 Perşembe 15:45
TC Merkez Bankası rezervleri 126,1 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 26 Kasım haftasında 2 milyar 258 milyon dolar azalarak 126 milyar 146 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 26 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 897 milyon dolar gerileyerek 87 milyar 24 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 19 Kasım'da 87 milyar 921 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 361 milyon dolar azalarak 40 milyar 483 milyon dolardan 39 milyar 122 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 26 Kasım haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 258 milyon dolar azalışla 128 milyar 404 milyon dolardan 126 milyar 146 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih      Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri     Toplam Rezervler

31.01.2020          27.520   74.856   102.376

28.02.2020          30.411   77.414   107.825

27.03.2020          31.325   64.081   95.406

30.04.2020          34.786   51.457   86.243

29.05.2020          36.667   54.360   91.027

26.06.2020          38.821   51.417   90.238

30.07.2020          43.572   46.673   90.245

28.08.2020          43.042   41.594   84.636

25.09.2020          41.097   42.420   83.517

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23.10.2020          43.265   45.086   88.351

27.11.2020          40.299   43.899   84.198

31.12.2020          43.241   49.965   93.206

29.01.2021          42.169   53.367   95.536

26.02.2021          40.719   54.495   95.214

26.03.2021          39.746   50.894   90.640

30.04.2021          40.936   46.915   87.851

28.05.2021          43.884   48.721   92.605

25.06.2021          40.918   59.240   100.158

30.07.2021          41.592   64.128   105.721

27.08.2021          40.308   77.956   118.265

24.09.2021          39.205   82.840   122.044

28.10.2021          39.679   84.105   123.463

5.11.2021            39.654   85.790   125.444

12.11.2021          40.995   86.696   127.691

19.11.2021          40.483   87.921   128.404

26.11.2021          39.122   87.024   126.146

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Son Güncelleme: 02.12.2021 16:19
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