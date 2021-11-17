banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yerli vaka sayısı tırmanışta!
Yerli vaka sayısı tırmanışta!
Bütçe görüşmeleri sürüyor
Bütçe görüşmeleri sürüyor
72 işyeri denetlendi
72 işyeri denetlendi
Sucuoğlu diyet mi ödeyecek!
Sucuoğlu diyet mi ödeyecek!
banner405
Flaş Haber
Rekor vaka sayısı
Kapat

TC Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak

TCMB'nin politika faizini yüzde 16'dan yüzde 15'e düşürmesi bekleniyor.

17 Kasım 2021 Çarşamba 10:00
TC Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak

Reuters haber ajansının anketine göre TCMB'nin politika faizini yüzde 16'dan yüzde 15'e düşürmesi bekleniyor.

TCMB, Ekim ayındaki Para Politikası Kurulu'nda (PPK) politika faizini 200 baz puan düşürerek yüzde 16'ya indirmişti.

Ekim ayında enflasyonun yüzde 19,89 gelmesine rağmen TCMB'nin politika faizinde indirime gitmesi enflasyon verisinin faiz hesaplamalarında dikkate alınmadığı eleştirilerinin yöneltilmesine neden olmuştu.

TMCB ise faiz kararı açıklamasında çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasıyla ilgili analizlerin ardından bu kararın alındığını aktardı.

Bloomberg HT televizyon kanalı tarafından yapılan faiz anketine göre ise TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirmesi bekleniyor.

Ankete katılan 21 kurumun medyan beklentisine göre yıl sonunda politika faizinin bulunacağı seviyeye dair beklenti de %15 seviyesinde oluştu.

DOLAR/TL KURUNDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

TCMB, Eylül ayından beri toplamda 300 baz puan faiz indirimine gitti.
TCMB'nin faiz indirimlerine devam etmesinin beklenmesi, dolar/TL kurunda da yükselişin sürmesine neden oluyor.

Dolar/TL kurunda psikolojik 10 seviyesi geçen hafta aşılmıştı.

banner341
Çoğu gelişen ülke para birimi dolara karşı pozitif seyretse bile TL dolara karşı değer kaybetmeye devam ediyor.

Kur son olarak bugün 10,25'i geçerek rekor kırdı.

İŞ BANKASI GENEL MÜDÜRÜ:KURU VE ENFLASYONU BAŞIBOŞ BIRAKMAK OLUR

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada Merkez Bankası'ndan faiz değişikliği beklemediğini, faizi indirmenin kuru ve enflasyonu "başıboş" bırakmak anlamına geleceğini belirtti.

Aran, "Kredi maliyetlerinden önce enflasyonu konuşmalıyız. Faizleri indirmek enflasyonu ve kuru başıboş bırakmak anlamına gelecek. Bunun kimsenin hayrına olmadığını düşünüyorum. Merkez Bankası zaten öngördüğümüzün ötesinde faiz indirimlerini yaptı. Ben artık ilave düşüşün Türkiye için yarardan ziyade zarar getireceğini düşünüyorum. Faiz artık enflasyonu takip etmeli" dedi.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son enflasyon raporu sunumunda cari fazlanın sürdürülmesiyle uzun soluklu fiyat istikrarını yakalamanın mümkün olacağını belirtmişti.

Kavcıoğlu aynı zamanda cari denge sağlandığında kurun üzerindeki baskının da azalacağını dile getirdi.

Reuters'a konuşan Commerzbank analisti Tatha Ghose, "Ödemeler dengesi yaz aylarında iyi görünmüş olsa da bu TL'deki değer kaybının önüne geçmeyecek, özellikle de TCMB böylesine faiz indirimine devam ederken" dedi.

Deutsche Bank, TCMB'nin bu ayki ve gelecek ayki toplantılarda 100 baz puan faiz indirimine gitmesini bekliyor.


 

banner360
Son Güncelleme: 17.11.2021 11:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TC Merkez Bankası toplantısı öncesi Dolar ve Euro rekor tazeledi
TC Merkez Bankası toplantısı öncesi Dolar ve Euro rekor tazeledi
Türkiye’de şekere yüzde 25 zam
Türkiye’de şekere yüzde 25 zam
Şair ve yazar Sezai Karakoç vefat etti
Şair ve yazar Sezai Karakoç vefat etti
Gram altın yüzde 2,16 artarak 614,20 TL’ye yükseldi
Gram altın yüzde 2,16 artarak 614,20 TL’ye yükseldi
Türkiye genelinde iki doz aşılanların oranı yüzde 80'i geçti
Türkiye genelinde iki doz aşılanların oranı yüzde 80'i geçti
Akar'dan değerlendirme
Akar'dan değerlendirme
Tuğçe San yorumuyla "Çakkıdı"
Tuğçe San yorumuyla "Çakkıdı"
İzmir ve Aydın açıklarında 308 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir ve Aydın açıklarında 308 düzensiz göçmen kurtarıldı
Afyonkarahisar'da 1220 litre sahte içki ele geçirildi
Afyonkarahisar'da 1220 litre sahte içki ele geçirildi
Kediyi tekmeleyen çocuk tutuklandı
Kediyi tekmeleyen çocuk tutuklandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim