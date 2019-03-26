banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98259
ALTIN
234.845
DOLAR
5.5136
STERLİN
7.3138
EURO
6.2357
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN'DAN ÇIKAMADI!
Markette hırsızlık
MARKETTE HIRSIZLIK
İşyerinin parasını cebe attı
İŞYERİNİN PARASINI CEBE ATTI
Hırsızlık zanlısı 3 eve daha girmiş
HIRSIZLIK ZANLISI 3 EVE DAHA...
banner306

TC Dışişleri Bakanlığı’ndan Golan Tepeleri kararına kınama

TC Dışişleri Bakanlığı’ndan Golan Tepeleri kararına kınama

26 Mart 2019 Salı 07:39
TC Dışişleri Bakanlığı’ndan Golan Tepeleri kararına kınama


TC Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamasını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Golan Tepeleri'yle ilgili aldığı karar kınandı.

Açıklamada, "ABD Yönetimi'nin İsrail tarafından 1967 yılından bu yana işgal altında tutulan Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıma kararını esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz." denildi.

Açıklamada, başta 497 (1981) sayılı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı olmak üzere, uluslararası hukukun vahim bir ihlalini teşkil eden kararın, ABD yönetiminin Ortadoğu'da çözümün değil, sorunun parçası olmaya yönelik tutumunu sürdürdüğünü gösterdiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Söz konusu karar, Suriye'nin ve tüm bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne önem atfeden ülkemiz ve uluslararası toplumun sorumluluk sahibi üyeleri bakımından tamamen hükümsüzdür. İsrail'in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini beyhude şekilde meşrulaştırmaya çalışarak bölgeyi daha fazla istikrarsızlığa sürüklemek yerine, BM Şartı'nda kayıtlı temel prensiplere ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına riayet etmek uluslararası toplumun tüm üyelerinin temel bir sorumluluğudur."

 

Son Güncelleme: 26.03.2019 11:04
Anahtar Kelimeler:
Tc Dışişleri Golan Tepeleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ'nün eğitim yapılanmasında 31 gözaltı
FETÖ'nün eğitim yapılanmasında 31 gözaltı
Çavuşoğlu: “ABD'nin kararı, İsrail'in ilhakını asla meşrulaştırmayacak“
Çavuşoğlu: “ABD'nin kararı, İsrail'in ilhakını asla meşrulaştırmayacak“
Türk Savaş Uçaklarının
Türk Savaş Uçaklarının "taciz Ettiği" İddiası
Van-Hakkari karayolunda çığ düştü
Van-Hakkari karayolunda çığ düştü
Malatya'da 4,5'lik deprem
Malatya'da 4,5'lik deprem
Merkez Bankası'ndan rezerv açıklaması
Merkez Bankası'ndan rezerv açıklaması
Binlerce yıllık nadide yazma eserler dijital ortamda
Binlerce yıllık nadide yazma eserler dijital ortamda
İtalyanlar Galata İçin Türkiye'de
İtalyanlar Galata İçin Türkiye'de
Balık karnında uyuşturucu sevkiyatı
Balık karnında uyuşturucu sevkiyatı
Denizli'de 4,1'lik deprem
Denizli'de 4,1'lik deprem

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim