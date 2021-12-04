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TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan değerlendirme

Roma'da bulunan TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Papa’nın Güney Kıbrıs ziyaretini değerlendirdi

04 Aralık 2021 Cumartesi 14:45
TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan değerlendirme

TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Papa, Kıbrıs Rum Kesimi'ni ziyaret ediyor. Keşke Kıbrıs Türk tarafını da ziyaret etse. Bu, Ada'nın bütünlüğünü göstermek açısından, adil bir yaklaşımın nasıl olduğunu örneklemesi açısından da güzel bir jest olur, güzel bir adım olur." dedi.

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Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus’un bugünlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni ziyaret ettiği hatırlatılan Kalın, "Papa, göreve geldikten sonra Türkiye'yi de ziyaret etmişti biliyorsunuz. Güzel, verimli bir ziyaret olmuştu. Bölgemize yaptığı başka ziyaretler de oldu. Şu anda da Kıbrıs Rum Kesimi'ni ziyaret ediyor. Keşke Kıbrıs Türk tarafını da ziyaret etse. Bu, Ada'nın bütünlüğünü göstermek açısından, adil bir yaklaşımın nasıl olduğunu örneklemesi açısından da güzel bir jest olur, güzel bir adım olur." dedi.

Kıbrıs Türklerinin maruz kaldığı izolasyon, yaptırım, ambargonun adil ve meşru olmadığının herkes tarafından teslim edildiğini belirten İbrahim Kalın, "Ama maalesef adım atmaya geldiği zaman bu konularda gerekli adımların atılmadığını görüyoruz. Biz Kıbrıs'ta Annan Planı olsun Crans Montana'da yapılan görüşmeler olsun, BM denetiminde yapılan bütün görüşmelerde çok yapıcı bir tutum içerisinde olduk. Kıbrıs Türk tarafı da temel haklarını koruyarak, eşitlik ilkesinden taviz vermeden, iki devletli çözümün ya da iki bölgeli bir çözümün, iki milletli bir çözümün oluşması için çok çaba sarf etti ama Rum tarafının, Türk tarafının eşitliğini, siyasi haklarını kabul etmeyi asla onaylamadığı ortaya çıktıktan sonra artık iki devletli çözümün daha gerçekçi, daha doğru, sonuç alınabilir bir çözüm olduğu bizim açımızdan netlik kazanmış durumda." ifadelerini kullandı.

Bu konuda şu anda eski konuları yeniden konuşarak yol alamayacaklarını dile getirdiklerini anlatan Kalın, "Tekrar eski parametrelere geri dönerek, kaybedecek vaktimiz yok, yeni bir çözüm üretilecekse bu ancak ve ancak Türk tarafının eşit siyasal haklarını ve egemenlik haklarını tanımak suretiyle mümkün olacaktır." diye konuştu.

 

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Son Güncelleme: 04.12.2021 15:57
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