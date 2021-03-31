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TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yarın KKTC'ye geliyor

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çalışma ziyareti kapsamında, yarın KKTC’ye gelecek.

31 Mart 2021 Çarşamba 09:00
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yarın KKTC'ye geliyor
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TC Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Oktay, KKTC'de bir dizi temas ve incelemelerde bulunacak. 

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Güvercinlik Köyünde, 2021 yılı anlaşmasında kaynak ayrılarak, yapımına başlanması planlanan Organize Sanayi Bölgesi III. Etap arazisinde incelemelerde bulunacak Fuat Oktay, ardından Gazimağusa Belediye Başkanı ile bir araya gelecek. 

Fuat Oktay, bir süredir çekimleri Gazimağusa'da devam eden ve Kıbrıs'a dair gerçek bir vatan mücadelesinin anlatılacağı "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinin galasına da katılacak.

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Son Güncelleme: 31.03.2021 10:30
Anahtar Kelimeler:
Fuat Oktay
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