TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura Kararlarını Onayladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiklerinden Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanı, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır"

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yaş haddi ve görev süresi bir yıl uzatılmıştır"

"30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay general ve amiralliğe yükseltilmiştir"

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiklerinden Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanı, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır." dedi.

Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen 2022 Yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görevli general/amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar ve kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumlarının görüşülerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensibiyle karara bağlandığını belirten Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay general ve amiralliğe yükseltilmiştir. 40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 313 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır. 38 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere emekliye sevk edilmiştir. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yaş haddi ve görev süresi bir yıl uzatılmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiklerinden Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanı, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır."

Kalın, halen 264 olan general ve amiral sayısının 30 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla 273 olacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu orgeneralliğe, Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneraller Yılmaz Yıldırım ve Bahtiyar Ersay korgeneralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral İsmail Günaydın korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir. Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller Osman Aytaç, Mustafa Koşan, Tamer Atay, Alparslan Kılınç, Fethi Oltulu ve Sinan Eren tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiraller Rafet Oktar, Erhan Aydın ve Nihat Baran tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller Ergin Dinç, Kadircan Kottaş ve Ali Özmen tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir."

Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin hayırlı olmasını dileyen Kalın, görev suresini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara ise hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

-Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangına ilişkin de şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla olaya derhal müdahale edildi. İçişleri Bakanlığımız, İstanbul Valiliğimiz, itfaiye ekiplerimiz yangını kontrol altına aldılar. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor, bir can kaybı yahut yaralı yok. Orada bulunan hastalar hızlı bir şekilde tahliye edildi. Yine Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla 80'e yakın hasta öncelikli olarak Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne sevk edilmek üzere, şu anda sevk ediliyorlar. Buralarda bakımları yapılmaya devam edecek, böylece bu acil durum karşısında hastalarımızın, özellikle bakıma muhtaç yaşlı hastalarımızın mağdur olmaması için gerekli tedbirler acilen alındı. Yangın söndürme, soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra da bu tarihi hastanenin restorasyonuyla ilgili çalışmalar da ivedilikle yapılacak."