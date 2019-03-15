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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını kınadı

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını kınadı

15 Mart 2019 Cuma 11:09
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını kınadı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'da camideki katliama ilişkin, "Yeni Zelanda'da ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Maalesef dünyada yükselmekte olan ırkçılık ve İslam karşıtlığının yeni bir örneği olarak yaşanan bu acı hadiseden dolayı İslam dünyasına ve Yeni Zelanda halkına ülkem ve şahsım adına başsağlığı diliyorum."

Anahtar Kelimeler:
Erdoğan Yeni Zelanda Terör
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