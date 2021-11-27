banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Pilli: “İlaç sıkıntısıyla ilgili sorun 10-15 gün içinde giderilecek”
“Halk sağlığı her şeyden önemli”
Üst Komite’den radikal karar!
Üst Komite’den radikal karar!
Siyasiler Güzelyurt halkına hep yalan söylediler söylemeye de devam edecekler!
Siyasiler Güzelyurt halkına hep yalan...
Sucuoğlu, Ercan Havalimanı’nda incelemelerde bulundu
Ülkeye girişte yeni kural!
banner404

TBMM Başkanı Şentop, İspanya gazetesine konuştu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İspanya'nın El Mundo gazetesine verdiği röportajda Doğu Akdeniz sorununa değindi..

27 Kasım 2021 Cumartesi 09:15
TBMM Başkanı Şentop, İspanya gazetesine konuştu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Doğu Akdeniz’de yaşanan sorunların kaynağının Yunanistan ve Güney Kıbrıs olduğuna işaret ederek, Doğu Akdeniz’de Türkiye hem kendi hak ve çıkarlarını, hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin meşru hak ve çıkarlarını her zaman ve her türlü yöntemle koruyacaktır” dedi.

Şentop, İspanya'nın El Mundo gazetesinde yayımlanan röportajında, Türkiye-İspanya ilişkilerinin yanı sıra Doğu Akdeniz sorununu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Türkiye ile ilgili aldığı kararları değerlendirdi.

DOĞU AKDENİZ SORUNU

banner341
Doğu Akdeniz sorunuyla ilgili bir soruya ise Şentop, “Burada yaşanan sorunların kaynağı hiç şüphe yok ki Yunanistan ve Güney Kıbrıs’tır. Arzuladıkları ya da hayal ettikleri şeyler uluslararası hukuka, eşitlik ilkesine ve yapılan anlaşmalara, hatta akla ve mantığa aykırı istek ve taleplerdir.” yanıtını verdi.

Türkiye'nin Ege’de kıyıları tehdit etmek isteyen, uluslararası hukuka aykırı şekilde silahsızlandırılmış adalara askeri yığınak yapan Yunanistan’a karşı tavrının net olduğunu vurgulayan Şentop, “Doğu Akdeniz’de Türkiye hem kendi hak ve çıkarlarını hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin meşru hak ve çıkarlarını her zaman ve her türlü yöntemle koruyacaktır.” ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz’de yaşanan sorunların temelinde "Rum-Yunan ikilisinin maksimalist talep ve beklentilerinin" olduğunu kaydeden Şentop, "Türkiye her zaman diyalogdan yana olmuş, sorunları diplomasi ile çözmekten yana tavır almıştır. Doğu Akdeniz’de çözüm ancak Yunan tarafının bugüne kadar göstermediği makul ve uzlaşmacı tavrı göstermesi ile mümkün olabilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği'nin (AB) Doğu Akdeniz ile ilgili tavrının "çözümü imkansız hale getirdiği" eleştirisinde bulunan Şentop, şöyle devam etti:

"AB üyesi ülkeler ki bunların önemli bir kısmı Türkiye’nin de NATO müttefikidir, bu konuya tarafsız olarak yaklaşmamakta, Yunan tezlerini Yunanistan’dan da fazla savunmakta, çözüm ihtimallerini de maalesef baltalamaktadırlar. İspanya’nın bu durumda Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a söyleyeceği sadece hukuk kurallarına uymaları gerektiğidir."

banner360
Son Güncelleme: 27.11.2021 12:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Covid-19'un “omikron“ varyantı için “titizlikle takip edilmeli“ uyarısı
Covid-19'un “omikron“ varyantı için “titizlikle takip edilmeli“ uyarısı
Oktay'dan Doğu Akdeniz açıklaması
Oktay'dan Doğu Akdeniz açıklaması
Erdoğan: “Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi üretim, istihdam ve cari denge odaklı bu ekonomi programımızdan geri döndüremeyecekler“
Erdoğan: “Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi üretim, istihdam ve cari denge odaklı bu ekonomi programımızdan geri döndüremeyecekler“
Oktay KKTC'ye yapılan desteği vurguladı
Oktay KKTC'ye yapılan desteği vurguladı
Un ve makarnaya dev zam geliyor
Un ve makarnaya dev zam geliyor
Kadir İnanır'dan sevindiren haber
Kadir İnanır'dan sevindiren haber
Bodrum açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bodrum açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kavcıoğlu: "Bankacılık sektörümüz çok güçlü"
Kavcıoğlu: "Bankacılık sektörümüz çok güçlü"
2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
MGK'dan “Ekonomi hedefi“ vurgusu
MGK'dan “Ekonomi hedefi“ vurgusu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim