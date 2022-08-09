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Tahıl Taşıyan İki Gemi Daha Ukrayna'dan Hareket Etti

09 Ağustos 2022 Salı 08:45
Tahıl Taşıyan İki Gemi Daha Ukrayna'dan Hareket Etti

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, tahıl taşıyan 2 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında Güney Kore'ye 64 bin 720 ton mısır taşıyan Liberya bayraklı "Ocean Lıon" isimli gemi ve İstanbul'a 5 bin 300 ton dökme ayçiçeği küspesi taşıyan Türk bayraklı "Rahmi Yağcı" isimli gemi bu sabah Çornomorsk'tan hareket etti.

Gece saatlerinde İstanbul Ahırkapı açıklarına demirleyen 4 geminin denetlemesi de ilerleyen saatlerde gerçekleştirilecek.

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Son Güncelleme: 09.08.2022 08:56
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