Soylu: “Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469“

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 130 bin 469 olduğunu bildirdi.
03 Mart 2020 Salı 07:47
Son Güncelleme: 03.03.2020 12:02
TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 130 bin 469 olduğunu bildirdi.
TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 130 bin 469 olduğunu bildirdi.