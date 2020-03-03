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Soylu: “Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469“

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 130 bin 469 olduğunu bildirdi.

Soylu: “Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469“

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 130 bin 469 olduğunu bildirdi.

03 Mart 2020 Salı 07:47
Soylu: “Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469“
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TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 130 bin 469 olduğunu bildirdi.

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Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469." bilgisini paylaştı.

Son Güncelleme: 03.03.2020 12:02
Anahtar Kelimeler:
YunanistanTC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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