Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı

Konyaaltı sahili, günün tüm vakitlerinde tatilcileri ağırlıyor.

Yüksek nem ve sıcak havadan bunalan vatandaşlar sahile gelerek, hem serinleyip hem de denizin keyfini sürüyor.

Bazı vatandaşlar ise, gecenin ilerleyen saatlerinde sabahlamak için sahil ve sahil kenarına çadır kurdu.

Sabahın ilk ışıklarında bazı vatandaşlar şarkı söylerken, bazıları da sahil bandında yürüyüş yaptı.

SAHİL VE KENARINDA UYUDULAR

Sahilde eğlenmeye ve çadır kurmaya gelenlerin yanı sıra, battaniyeye sarılarak uyuyanlar da yer aldı.

Sıcak hava ve nemden dolayı gece saatlerinden itibaren sahile gelen vatandaşlar buldukları her noktada uyumayı tercih etti.

Sahilde uyuyanlardan birinin ise park alanında yer alan bir alet üzerinde uyuması dikkati çekti.

Ailesi ve arkadaşlarıyla sahile çadır kuran Fatih Sonat, "Hava gayet güzel. Dün akşam geldik ve burada çadır kurduk. Sabahın ilk saatlerinde de denize girdik. Kahvaltının ardından çadırda uyumaya devam edeceğiz" dedi.