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Şenol Güneş'ten Tarkan'a çağrı

Türkiye Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Şenol Güneş, sanatçı Tarkan’ın ‘Bir Oluruz Yolunda’ şarkısının Milli Takım ile özdeşleştiğini belirterek, "Tarkan bize daha önce Dünya Kupası’ndaki şarkısıyla çok katkı yaptı. Yenisini bekliyoruz" dedi.

25 Nisan 2021 Pazar 22:13
Şenol Güneş'ten Tarkan'a çağrı
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Türkiye Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Şenol Güneş, Fanatik’ten Gökmen Özcan’a konuşarak, Tarkan’ın ‘Bir Oluruz Yolunda’ şarkısının Milli Takım ile özdeşleştiğini belirtti. Güneş şu ifadeleri kullandı: 

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“Türk sanat müziğini çok dinlerim. 2002 Dünya Kupası öncesi Kosta Rika’ya maç izlemeye gittim. Bir diskoda Tarkan’ın müziği çalıyordu. Çok hoşuma gitmişti. Tarkan’ı başka bir yere koyarım. Eser Eyüboğlu var. Gönül Dağı dizisinde de oynuyor. Onun türküleri hoşuma gidiyor. Volkan Konak’ın da yeni programı başladı. Onu da çok severim. Volkan Konak ve Sunay Akın daha önce beraber çalışıyordu. Biri gitar çalıyor, diğeri sohbet yapıyordu. Çok iyi yere geldiler. Volkan’ın sahnesi çok iyidir. 2002 Dünya Kupası zamanında Tarkan’ın, ‘Bir Oluruz Yolunda’ şarkısı Milli Takım’la özdeşleşmişti. Mustafa Sandal’ın da, ‘Pazara Kadar Değil Mezara Kadar’ şarkısı vardı. O da tuttu. Trabzonspor’un da böyle türküleri vardı.

Şimdiki Milli Takımımız için de Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde böyle bir şarkı yapılmasını istiyorum. Tarkan bize daha önce Dünya Kupası’ndaki şarkısıyla çok katkı yaptı. Yenisini bekliyoruz. Maçımıza da gelmişti. Taksim’deki kutlamada da vardı. O dünyaca ünlü bir sanatçı. Onu bambaşka bir yere koyuyorum. Benim ona yakınlığım yok ama Volkan Konak’la arkadaşlığım var.”

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Anahtar Kelimeler:
TarkanŞenol GüneşMüzikTürkiyeMilli Takım
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