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Sel nedeniyle Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 kişi hayatını kaybetti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

13 Ağustos 2021 Cuma 09:30
Sel nedeniyle Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 kişi hayatını kaybetti

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, tüm kurumların, personel ve araç desteğiyle tahliye, arama kurtarma ve müdahale çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Sel nedeniyle Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir." bilgisine yer verildi.

Bartın'ın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile UMKE personelince sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, Sinop'un Ayancık ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekiplerince çalışmalara devam edildiği anlatıldı.

Türk Kızılaya ait 217 personel/gönüllü, 9 ikram aracı ve 42 aracın bölgede bulunduğu, sıcak yemek dağıtımının yapıldığı ifade edilen açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığınca Sinop'a 1 mobil mutfak tırı sevk edildiği, afetzedeler için yemek pişirme ve dağıtım hizmetine başlandığı kaydedildi.

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Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu'ya bir mobil mutfak tırının sevk edildiği bildirildi.

AFAD tarafından Kastamonu'ya 5 milyon lira, Sinop'a 3 milyon lira, Bartın'a ise 2 milyon lira acil yardım ödeneğinin gönderildiği hatırlatılan açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ise Kastamonu'ya 5 milyon lira, Sinop'a 3 milyon lira, Bartın'a da 2 milyon lira ödenek gönderildiği, böylece bölgelere toplam 20 milyon lira ödenek gönderildiği belirtildi.

Bartın genelinde elektrik verilmeyen köyün kalmadığı vurgulanan açıklamada, Kastamonu'da 112, Sinop'ta 86 köyde elektrik bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta 70 personelle 833 kişiye psikososyal destek hizmeti sunulduğu belirtildi.

Ayrıca AFAD şu ana kadar Bartın'da 323, Kastamonu'da 925, Sinop'ta ise 472 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

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Son Güncelleme: 13.08.2021 09:39
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