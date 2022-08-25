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Şarkıcı Gülşen, Hakkındaki Soruşturma Kapsamında Gözaltına Alındı

25 Ağustos 2022 Perşembe 19:00
Şarkıcı Gülşen, Hakkındaki Soruşturma Kapsamında Gözaltına Alındı


-Emniyetteki işlemleri tamamlanan şarkıcı, adliyeye sevk edildi

Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Gülşen, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Gülşen hakkında TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatması ve kolluk görevlilerince mevcutlu şekilde getirilmesi talimatı üzerine harekete geçti.

Gözaltına alınan Gülşen, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

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Son Güncelleme: 26.08.2022 11:32
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