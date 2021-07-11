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Samsun'da ehliyet sınavında takla attı

Samsun'da ehliyet sınavı sırasında sürücü adayı genç kızın aracı şarampole yuvarlandı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

11 Temmuz 2021 Pazar 20:05
Samsun'da ehliyet sınavında takla attı

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Şehit Tuncay Karataş Bulvarı'nda düzenlenen ehliyet için direksiyon sınavında meydana geldi.

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Sürücü kursu öğrencisi Hüsna A. (23) idaresindeki 55 ACP 337 plakalı otomobil, direksiyon sınavı sırasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp şarampole yuvarlandı ve ters döndü.

Sürücü adayı Hüsna A. ile yanında bulunan sınav görevlisi kazayı yara almadan atlattı.

Sürücü kursu sahipleri de kazadan sınav görevlisinin hatasının bulunduğunu belirterek, sınav görevlisinin müdahale etmediği için kazanın meydana geldiğini ileri sürdüler.

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