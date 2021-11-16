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PKK'dan kurtardığı oğlunu askere gönderiyor

Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, HDP il binası önünde yaptığı oturma eylemi sayesinde güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Mustafa'yı askere uğurlamaya hazırlanıyor.

16 Kasım 2021 Salı 08:30
PKK'dan kurtardığı oğlunu askere gönderiyor

3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan 3 anneden biri olan Ayşegül Biçer, eşi Rauf Biçer ile aylar süren mücadeleleri sonucu güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Mustafa'ya 29 Temmuz'da kavuştu.

Diyarbakır annesi PKK'dan kurtardığı oğlunu askere gönderiyor

Oğluna kına yaktı

Mustafa'yı önümüzdeki günlerde askere uğurlamaya hazırlanan Biçer, Diyarbakır Öğretmenevi'nde düzenlenen programda oğluna kına yaktı.

Dağa kaçırılan evlatlarına kavuşmak için Diyarbakır'da oturma eylemini sürdüren bazı anne ve babaların da katıldığı programda konuşan Biçer, gurur verici bir gün yaşadığını söyledi.

Diyarbakır annesi PKK'dan kurtardığı oğlunu askere gönderiyor

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"Evladımı PKK'nın elinden söke söke aldım"

"Evladımı terör örgütü PKK ile siyasi kolu HDP'den söke söke aldım. Oğlumu kına yakıp Türk askeri yapacağım. Toprağı, vatanı için savaşacaksa savaşacak, ölecekse ölecek. Evladımı aldığım andan itibaren onu askere göndereceğimi söylemiştim. Rabbime şükürler olsun, bugün ahdimi yerine getireceğim. Çok gurur verici. Allah her anne ve babaya nasip etsin" ifadelerini kullanan Biçer, oturma eylemini sürdüren ailelerin çocuklarına güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulundu.

Tüm anne ve babaları evlat nöbeti tutan ailelere destek olmaya davet eden Biçer, "Gelin evlatlarımızı dağdan indirelim. Böyle gurur verici günleri hep beraber yaşayalım" dedi.

Askere gidecek Mustafa Biçer de terör örgütü PKK'dan kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olduğunu anımsatarak, şimdi de askere gitmeye hazırlandığını söyledi.

"Teröre karşı savaşacağım"

Biçer, "Çanakkale'de dedelerimizin düşmana karşı savaştığı gibi ben de askere giderek kardeşlerimle teröre karşı savaşacağım. Çok mutluyum. Böyle bir fırsat kimsenin eline geçmez" açıklamasını yaptı.

"Askere gidince daha da iyi olacağım"

Kaçırılarak ya da kandırılarak dağa götürülenlere teslim olmaları çağrısı yapan Biçer, "Gelin askere gidin. Orada ölmektense vatanına, milletine hizmet ederken şehit olsunlar. Ailemin ve sevdiklerimin yanına geldiğim için çok mutluyum. Psikolojim çok iyi. Askere gidince daha da iyi olacağım. Çünkü orada kardeşlerimiz var" sözlerini kullandı.

Hatice Biçer de ağabeyinin devlete hizmet edeceğini, onu askere uğurlayacaklarını aktararak, "Devletimize, milletimize ve bayrağımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
PKKTeröristKınaDİYARBAKIR ANNELERİ
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