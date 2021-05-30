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Pasta yarışması diye gittiği yerden sürpriz evlilik teklifi ile döndü

Sakarya'da 32 yaşındaki genç, sevgilisine evlilik teklifi etmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Sevgilisiyle pasta yarışmasına giden genç, planlanan sürpriz gereği 1. olduktan sonra drone ile yüzük indirip sevgilisine evlenme teklif etti. Genç kadın, sürpriz evlilik teklifi karşısında mutluluğunu gizleyemedi.

30 Mayıs 2021 Pazar 18:09
Pasta yarışması diye gittiği yerden sürpriz evlilik teklifi ile döndü
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32 yaşındaki Semih Kaya, sevdiği kız için sürpriz bir evlilik teklifi organizasyonu hazırladı. Serdivan ilçesinde bulunan pasta atölyesine kız arkadaşını getirdi. Yaptığı plan doğrultusunda burada bir pasta yarışması düzenlendiğini söyleyen Kaya, arkadaşları ile birlikte eğlenceli vakit geçirerek, kazanana ödül takdim edileceğini kız arkadaşına belirtti.

MUTLULUĞUNU GİZLEYEMEDİ

Pasta atölyesine gelerek hünerlerini sergileyen çift, yapılan plan gereği yarışmanın 1'incisi seçildi. Daha sonrasında ödülünü almak için dışarıya çıkan 25 yaşındaki Ayşenur Yavuz, yapılan sürpriz karşısında mutluluğunu gizleyemedi.

TEKLİFİ KABUL ETTİ

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Drone ile inen kutunun içerisinde bulunan yüzüğü alan Kaya, farklı bir ödül bekleyen ve o anlarda gözlerini kapatan kız arkadaşının önünde diz çökerek uzattığı yüzükle evlilik teklifi yaptı. Sürpriz evlenme teklifi karşısında şaşkınlık ve mutluluğunu gizleyemeyen Ayşenur Yavuz, erkek arkadaşına sarılarak teklifi kabul etti.

"BU ANI ASLA UNUTAMAM"

Sürpriz evlilik teklifi karşısında ömrü boyunca unutamayacağı anlar yaşadığını aktaran Ayşenur Yavuz, "Hiç beklemiyordum ve bir anda oldu her şey. Ben zaten mutfakla ilgilenmeyi seviyorum, sevgilimde düşünmüş sağ olsun. Çok eğlenceliydi zaten mekan mükemmeldi, güzel bir ev sahipliği yaparak çok güzel ilgilendiler bizle. Sonunda da böyle bir sürprizle karşılaştım, gerçekten çok mutluyum. Gözümü kapattım o an geri sayım yapıldı, ben ne beklediğimi de bilmiyordum, gözümü açtığımda drone iniyordu, harikaydı gerçekten o anı ömür boyu unutamam. Ben yarışmada birinci olduk diye normal bir hediyedir diye düşündüm ama sevgilim sürprizini yaptı" dedi.

"ÇOK ÖNCEDEN DÜŞÜNMÜŞTÜM"

Semih Kaya ise, "Ben çok mutluyum. Kendisini de çok seviyorum, kendimden de emindim her zaman için. Daha öncesinden de bu planı defalarca düşündüm ve bugüne karar kıldım. Gayet mutluyum, onu da mutlu edebildiysem eğer ne mutlu bana" diye konuştu.

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