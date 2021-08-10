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Pakdemirli: 14 günde 53 ilde çıkan 275 orman yangınının 272'si kontrol altında

 

10 Ağustos 2021 Salı 19:00
Pakdemirli: 14 günde 53 ilde çıkan 275 orman yangınının 272'si kontrol altında

 "(MİLAS YANGINI) KANSER GİBİ GÖRÜNMEYEN YERLERDEN YAYILAN VE BİR NOKTADAN ÇIKABİLEN BİR YANGINLA KARŞI KARŞIYAYIZ AMA YOĞUN ŞEKİLDE MÜDAHALE EDİYORUZ"

"KÖYCEĞİZ'DEKİ YANGINDAN YERLEŞİM YERLERİNE ÖNEMLİ BİR TEHDİT YOK, HAVADAN VE KARADAN ETKİN MÜCADELE EDİYORUZ"

 "YUNANİSTAN'DAKİ YANGIN CİDDİ BOYUTLARA, YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDER HALE GELMİŞ DURUMDA. BU ANLAMDA KOMŞUMUZA 2 UÇAĞIN GÖNDERİLMESİ PLANLANMAKTADIR"

TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ​​​53 ilde çıkan 275 orman yangınının 272'sinin kontrol altında olduğunu belirterek, "(Milas yangını) Kanser gibi görünmeyen yerlerden yayılan ve bir noktadan çıkabilen bir yangınla karşı karşıyayız ama yoğun şekilde müdahale ediyoruz." dedi.

Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binası'nda koordinasyon toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, yangınlar tek ilde yoğunlaştığı için söndürme araçlarında şu anda önemli bir kapasite fazlası olduğunu söyledi.

Yangınlara havadan ve karadan müdahale edildiğini belirten Pakdemirli, "Orman yangınlarında 14'üncü gün. Şu ana kadar sıcak hava, rüzgar ve düşük nemin etkisiyle 53 ilde, 275 orman yangını çıktı ve 272'si kontrol altında." ifadesini kullandı.

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Yunanistan'a geçici olarak gönderecekleri uçakların bir saat mesafede tekrar geriye çekilebileceğini anlatan Pakdemirli, AB'den gelen talep ve oradaki yangınların daha fazla olması sebebiyle hızlı şekilde hareket edildiğini vurguladı.

Uçakların hareket kabiliyetinin helikopterlere göre daha fazla olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Atina'da bir yere müdahale eden uçağımız buraya 45-50 dakika içerisinde tekrar intikal edebilecek durumdadır. Bu anlamda da çok sayıda yangınlarda görevlendirilmeyen uçağımız olduğu için bu konuda da komşumuza yardımcı olmamız gerekiyor. Ormanlarımızı sadece bizim ormanlarımız değil, dünyanın ormanlarıdır. Buradaki hem bitki hem de yaban hayatı tüm dünyaya ait. Elbette önce kendimizi düşüneceğiz, ama kapasite fazlamız varsa komşularımıza göndermekten imtina etmiyor olmamız lazım. Özellikle Yunanistan'daki yangınların boyutu ülkenin boyuna ve ülkenin ormanlık alanlarına göre çok ciddi boyutlara varmış durumda. Yerleşim yerlerine tehdidi ciddi boyutlara varmış durumda. Bu anlamda komşumuza bu 2 uçağın yardım anlamında gönderilmesi planlanmaktadır."

"9 İL, 27 İLÇE, 182 KÖYDE HASAR TESPİTİ YAPILDI"

Muğla'nın Milas ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale edildiğine değinen Pakdemirli, "Aynen kanser gibi görünmeyen yerlerden yayılan ve bir noktada çıkabilen bir yangınla karşı karşıyayız ama yoğun şekilde müdahale ediyoruz. Köyceğiz'deki yangından yerleşim yerlerine önemli bir tehdit yok, havadan ve karadan etkin mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Pakdemirli, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, 9 il, 27 ilçe, 182 köyde, 9 bin 51 çiftçinin hasar tespitlerinin yapıldığını vurguladı.

Son raporları paylaşan Pakdemirli, "Son çalışmalara göre 65 bin 124 dekar ekili dikili alan, 923 dekar sera, 404 büyükbaş, 4 bin 445 küçükbaş, 7 bin 797 arılı kovan, 29 bin 521 kanatlı hayvan, 6 bin 913 alet ve makine, 2 bin 687 ton depolu ürünler, 2 bin 401 tarımsal yapının zarar gördüğü tespit edildi." dedi.

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Son Güncelleme: 10.08.2021 19:05
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