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Oktay: “İHA'mız, KKTC ve ülkemizin çıkarlarını koruyacak“

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Geçitkale Havaalanı'na ulaşan ilk insansız hava aracının (İHA) Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin (KKTC) ve Türkiye'nin çıkarlarını koruyacağını bildirdi.

Oktay: “İHA'mız, KKTC ve ülkemizin çıkarlarını koruyacak“

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Geçitkale Havaalanı'na ulaşan ilk insansız hava aracının (İHA) Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin (KKTC) ve Türkiye'nin çıkarlarını koruyacağını bildirdi.

16 Aralık 2019 Pazartesi 13:28
Oktay: “İHA'mız, KKTC ve ülkemizin çıkarlarını koruyacak“

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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Türkiye'den KKTC Geçitkale Havaalanı'na giden ilk İHA'ya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bayraktar TB2 tipi İHA'nın uçuş görüntülerine ilişkin videonun da yer aldığı paylaşımda Oktay, "Doğu Akdeniz semalarında görev yapmak için Geçitkale Havalimanı'na ulaşan ilk İHA'mız, KKTC ve ülkemizin çıkarlarını koruyacak, bölge güvenliğine ve barışına hizmet edecek. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
 

Son Güncelleme: 16.12.2019 19:27
Anahtar Kelimeler:
Fuat OktayGeçitkale Havaalanıİha
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