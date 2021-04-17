banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Seçim gecikirse gökten para mı yağacak?
Seçim gecikirse gökten para mı...
Silkinin kendinize gelin!
Silkinin kendinize gelin!
Hiçleştirilişimiz hiçten olacak
Hiçleştirilişimiz hiçten olacak
Niye rahatsız oldular!
Niye rahatsız oldular!
banner376

Oktay'dan KKTC Anayasa Mahkemesinin Kur'an Kurslarına ilişkin kararına tepki

 Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarıyla ilgili kararına ilişkin, "KKTC'de Anayasa Mahkemesinin din eğitimine ilişkin aldığı karar, içinde bulunduğumuz ramazan ayında özellikle vicdanları yaralamıştır." dedi.

17 Nisan 2021 Cumartesi 09:45
Oktay'dan KKTC Anayasa Mahkemesinin Kur'an Kurslarına ilişkin kararına tepki
banner337

 "KKTC'DE ANAYASA MAHKEMESİNİN DİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN ALDIĞI KARAR, İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ RAMAZAN AYINDA ÖZELLİKLE VİCDANLARI YARALAMIŞTIR"

"DEVLET, GEREKLİ GÖZETİM VE DENETİMİ SAĞLAYARAK HERKESİN DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİNİ TEMİN ETMEK DURUMUNDADIR"

"LAİKLİK, BİREYİN DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİNİN BİR GÜVENCESİDİR" - "DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ, EN TEMEL İNSAN HAKLARINDAN BİRİSİDİR VE LAİKLİK İLKESİ BU HAKKIN KULLANILMASINA ASLA ENGEL DEĞİLDİR"

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarıyla ilgili kararına ilişkin, "KKTC'de Anayasa Mahkemesinin din eğitimine ilişkin aldığı karar, içinde bulunduğumuz ramazan ayında özellikle vicdanları yaralamıştır." dedi.

Oktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ersan Saner ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini, alınan bu kararı ve sonrasında yapılabilecek düzenlemeleri değerlendirdiklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gerçekleştirdiği KKTC ziyareti çerçevesinde konuyla ilgili değerlendirmelere devam ettiğini hatırlatan Oktay, "Devlet, gerekli gözetim ve denetimi sağlayarak herkesin din ve vicdan hürriyetini temin etmek durumundadır." ifadesini kullandı.

banner341
"KKTC'de Anayasa Mahkemesinin din eğitimine ilişkin aldığı karar, içinde bulunduğumuz ramazan ayında özellikle vicdanları yaralamıştır." diyen Oktay, millet egemenliğine dayanan mahkemelerin, kararlarında milletin din ve vicdan özgürlüğünü yaralayacak hükümlerden kaçınması gerektiğini vurguladı.

Oktay, Türkiye'nin geçmişte bu gibi laiklik kisvesi altında vicdanı yaralayan yaklaşımlarla uzun yıllar kaybettiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bu süreçleri geride bıraktığını kaydederek, şunları söyledi:

"Ülkemizde olduğu gibi nasıl Diyanet İşleri Başkanlığı, devletin gözetim ve denetimi dahilinde din eğitimi verebiliyorsa KKTC'de de Din İşleri Dairesi’nin bunu yapabilmesi kadar doğal bir şey olamaz. Biz, diğer pek çok alanda olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığımızın Kur'an ve din eğitimi, yönetim ve denetim altyapısını, çalışma usul ve esaslarını da örnek bir model olarak KKTC ile paylaşmaya hazırız. Din ve vicdan özgürlüğü, en temel insan haklarından birisidir ve laiklik ilkesi bu hakkın kullanılmasına asla engel değildir."

"LAİKLİK, BİREYİN DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİNİN BİR GÜVENCESİDİR"

KKTC'nin kuruluş ruhuna, Kıbrıs Türk halkının yapısına ve milletin ruhuna hiçbir şekilde uymayan anlayışlara geçit verilmeyeceğinin altını çizen Oktay, "Laiklik, bireyin din ve vicdan hürriyetinin bir güvencesidir. Laiklik ilkesini kısıtlayıcı ve baskılayıcı bir şekilde yorumlayarak inanca zulüm aracı haline getirilecek bir yola girilmemelidir." dedi.

Atılan adımlar çerçevesinde kursların açık kalacağını ancak bunun yeterli olmayacağını belirten Oktay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ayrıca Doğu Akdeniz'de haklı mücadelemizin devam ettiği bu süreçte ve 5+BM toplantısı arifesinde böyle gündemlerle kaybedecek vaktimiz yoktur. Kıbrıs Türk halkına baskı uygulayanları ve zulmedenleri ne yazık ki sevindiren bu kararın uygulamada Kıbrıs Türk halkının inanç özgürlüğünü ve iradesini dikkate alan bir şekilde düzenleneceğine inanıyorum. Bu sorunu kökten çözecek yasal düzenlemelerin yapılarak KKTC'de din ve vicdan özgürlüğünün garanti altına alınmasını önemsiyoruz ve takipçisi olacağız."

banner360
Son Güncelleme: 17.04.2021 09:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de 63 bin 82 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı, 289 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 63 bin 82 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı, 289 kişi yaşamını yitirdi
TC Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan KKTC Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarına ilişkin kararına tepki
TC Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan KKTC Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarına ilişkin kararına tepki
AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan “128 milyar dolarlık rezervin eridiği“ iddialarına cevap
AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan “128 milyar dolarlık rezervin eridiği“ iddialarına cevap
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC'de Kur'an-ı Kerim eğitim öğretiminde yetki tartışmasına ilişkin değerlendirme
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC'de Kur'an-ı Kerim eğitim öğretiminde yetki tartışmasına ilişkin değerlendirme
Çavuşoğlu: "Dendias kabul edilemez ithamlarda bulundu"
Çavuşoğlu: "Dendias kabul edilemez ithamlarda bulundu"
Türkiye’de 61 bin 400 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 297 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de 61 bin 400 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 297 kişi hayatını kaybetti
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı kabul etti
Ahmet Altan cezaevinden çıktı
Ahmet Altan cezaevinden çıktı
Türkiye’de son 24 saatte 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, 279 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de son 24 saatte 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, 279 kişi hayatını kaybetti
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Maliye Bakanı Oğuz'u kabul etti
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Maliye Bakanı Oğuz'u kabul etti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim