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Nejat İşler siyasete atıldı!

Oyuncu Nejat İşler, Sol Parti'nin İstanbul İl Örgütü'ne giderek partiye üye oldu. Üye katılım töreninde açıklamalarda bulunan İşler, "Fikirlerini merak ettiğim insanlarla daha fazla vakit geçirmek için buraya geldim. "Örgütlenmekten korkmayın; şimdi tam zamanı" ifadelerini kullandı.

19 Haziran 2021 Cumartesi 21:48
Nejat İşler siyasete atıldı!
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Oyuncu Nejat İşler,Sol Parti PM Üyeleri Bülent Forta ve Alper Taş, İl Başkanı Leyla Koç Üzüm ve partililerin katıldığı törenle birlikte Sol Parti'ye üye oldu. Üye katılım töreninde açıklamalarda bulunan İşler, "Fikirlerini merak ettiğim insanlarla daha fazla vakit geçirmek için buraya geldim" ifadelerini kullandı. İşler, "Örgütlenmekten korkmayın; şimdi tam zamanı" dedi.

"ARADI, YOLDAŞLIK EDELİM DEDİ"

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İşler'in partilerine üye olması hakkında konuşan SOL Parti PM Üyesi Alper Taş ise, "Nejat İşler duruşu, bakışıyla yüreği bizimle olan bir arkadaşımız" dedi. "Aradı, 'yoldaşlık edelim' dedi bu süreçte. Yoldaşlığı bizim için kıymetli" ifadelerini kullanan Taş, şöyle devam etti:

"Nejat İşler'in SOL Parti'ye üye olmasının anlamı, topluma bir örgütlenme çağrısıdır. Çünkü örgütlenmekten, umuttan başka sermayemiz yok. Ancak örgütlenebilirsek bu siyasal İslamcı, paracı, mülkiyetçi, doğayı sömüren düzeni yenebiliriz."

Konuşmaların ardından Nejat İşler, kendisini Sol Parti üyesi yapan evrakları imzaladı.

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Son Güncelleme: 19.06.2021 22:56
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