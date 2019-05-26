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Muğla’da arka arkaya üç deprem!

Muğla'da saat 15:00 ile 15:07 arasında arka arkaya 3.1, 3.4 ve 4.2 şiddetin deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler...

Muğla’da arka arkaya üç deprem!

Muğla'da saat 15:00 ile 15:07 arasında arka arkaya 3.1, 3.4 ve 4.2 şiddetin deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler...

26 Mayıs 2019 Pazar 18:12
Muğla’da arka arkaya üç deprem!

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 15:00'de merkez üssü Yatağan ilçesi Cazkırlar Mahallesi’nde 3,4 şiddetinde deprem meydana geldi. İki dakika sonrasındabu defa Yatağan ilçeside 3,1 şiddetinde deprem yaşandı. 15:07’de ise Yatağan ilçesine bağlı Yayla 4,2 şiddetinde sallandı. Deprem sonrası kısa süreli panik ve korku yaşandı. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

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SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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