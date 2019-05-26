Muğla’da arka arkaya üç deprem!

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 15:00'de merkez üssü Yatağan ilçesi Cazkırlar Mahallesi’nde 3,4 şiddetinde deprem meydana geldi. İki dakika sonrasındabu defa Yatağan ilçeside 3,1 şiddetinde deprem yaşandı. 15:07’de ise Yatağan ilçesine bağlı Yayla 4,2 şiddetinde sallandı. Deprem sonrası kısa süreli panik ve korku yaşandı. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.