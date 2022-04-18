banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Çaresizliğin belgeleri!
Çaresizliğin belgeleri!
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Girne’de hijyen denetimleri devam ediyor
Girne’de hijyen denetimleri devam ediyor
Gazimağusa’da uyuşturucu: 2 tutuklu
Gazimağusa’da uyuşturucu
47 yaşında hayatını kaybetti
47 yaşında hayatını kaybetti
banner404

Milli Savunma Bakanlığı’ndan “Pençe Kilit Operasyonu“ açıklaması: Terör örgütüne ağır darbe vurduk

TC Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nda terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır darbe indirildiğini bildirdi.

18 Nisan 2022 Pazartesi 10:00
Milli Savunma Bakanlığı’ndan “Pençe Kilit Operasyonu“ açıklaması: Terör örgütüne ağır darbe vurduk

TC MSB'den yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren PKK/KCK terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını halen sürdürmeye, yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiği belirtildi.

Terör örgütünün geniş çaplı saldırı hazırlığı içinde olduğunun tespit edildiği açıklamada, "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde (sözde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde) bulunan terörist hedeflere karşı Pençe Kilit Operasyonu başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

HEDEFLER YOĞUN ŞEKİLDE ATEŞ ALTINA ALINARAK TAM İSABETLE VURULDU

Operasyon öncesinde PKK/KCK örgütüne ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargahlardan oluşan hedeflerin hava harekatı ile ateş altına alındığı bildirilen açıklamada, hava hücum harekatı öncesinde bölgede konuşlu Fırtına, ÇNRA ve diğer topçu unsurları tarafından da belirlenen hedeflerin yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vurulduğu aktarıldı.

banner341
Açıklamada, hava kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandolar ve özel kuvvet unsurlarının karadan sızdığı ve hava hücum harekatı ile bölgeye intikal ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Dost ve müttefiklerimizle koordine edilerek icra edilen bu harekatta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır darbe indirilmiştir. Harekat sırasında sivillerin, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştirilen bu operasyonda sadece teröristler hedef alınmaktadır. Asil milletimizin bağrından çıkan TSK tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir."

OKTAY'DAN "PENÇE KİLİT OPERASYONU" PAYLAŞIMI…

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise operasyonla ilgili olarak kalleş terör örgütüne ve destekçilerine Türkiye sınırları içerisinde ve sınırların ötesinde aman vermemekte kararlı olduklarını bildirdi.

Oktay, sosyal medya hesabından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik başlattığı Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin açıklama yaptı.

TSK'nın Pençe Kilit Operasyonu ile Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarını yok ettiğini vurgulayan Oktay, "Kalleş terör örgütüne ve destekçilerine gerek sınırlarımız içerisinde gerek sınırlarımız ötesinde aman vermemekte kararlıyız. Allah, kahraman Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

banner360
Son Güncelleme: 18.04.2022 10:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evlenmeye de zam geldi!
Evlenmeye de zam geldi!
Dilencinin üzerinden çıkan para hayrete düşürdü
Dilencinin üzerinden çıkan para hayrete düşürdü
Kurduğu sistemle elektrik faturasını 3’te bire düşürdü
Kurduğu sistemle elektrik faturasını 3’te bire düşürdü
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Damacana su fiyatları 4 ayda yüzde 150 arttı
Damacana su fiyatları 4 ayda yüzde 150 arttı
Kız çocuğuna cinsel istismar iddiası: 1 kişi gözaltında
Kız çocuğuna cinsel istismar iddiası: 1 kişi gözaltında
Adana’dan uzaya gönderilmek istenen kebap Hatay’a düştü
Adana’dan uzaya gönderilmek istenen kebap Hatay’a düştü
Damacana zammına çeşmeli çözüm
Damacana zammına çeşmeli çözüm
Türkiye'de acı olay...9 yaşındaki ağabeyini av tüfeğiyle vurdu
Türkiye'de acı olay...9 yaşındaki ağabeyini av tüfeğiyle vurdu
'Nisa Mihriban' bebeği terk eden anne için istenen ceza belli oldu
'Nisa Mihriban' bebeği terk eden anne için istenen ceza belli oldu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim