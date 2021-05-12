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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsrail saldırıları hakkında açıklama

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in saldırıları karşısında sessiz kalamayacaklarını belirterek, "Kınama yetmiyor, adım atılması gerek" dedi. Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nda İsrail saldırılarına ilişkin bir karar çıkartmak istediklerini belirtti.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 06:00
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsrail saldırıları hakkında açıklama
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bayramdan sonra düzenlenmesi planlanan İİT Dışişleri Bakanları toplantısında ve olağanüstü toplanacak BM Genel Kurulu'nda İsrail'in saldırıları karşısında Filistin halkı için atılacak adımların detaylıca ele alınacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'la ikili ve heyetler arası görüşmelerden sonra değerlendirmelerde bulundu.

Suudi Arabistan-Türkiye ilişkileri

Suudi mevkidaşı bin Ferhan'a daveti ve misafirperverliği için teşekkür eden Çavuşoğlu, son derece açık ve samimi bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

İkili ilişkilerde neler yapabileceklerini ve ilişkilerdeki sorunlu alanların nasıl çözüleceği konusunu görüştüklerini söyleyen Çavuşoğlu, "İki ülke arasındaki iş birliğini geliştirirken bölgesel konularda da yine iş birliğimizi nasıl geliştirebiliriz bunları samimi, açık bir şekilde görüştük ve diyaloğumuzu devam ettirme kararı aldık" değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, gelecek süreçte mevkidaşı Bin Ferhan'ı Türkiye'ye davet ettiğini ve görüşmeleri sürdüreceklerini dile getirerek, böylelikle Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha güçlü bir şekilde tesis edilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılacağının altını çizdi.

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"Hep böyle kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor"

Türkiye'nin, İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırıları karşısında sessiz kalmadığını ifade eden Çavuşoğlu, üst düzeyde yürütülen diplomasi trafiğine dikkati çekti.

Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan'la ramazandan sonra İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dışişleri bakanları düzeyinde toplantının düzenlenmesi konusunda birlikte çalışacaklarını da söyledi.

Daha önce, Türkiye'deki zirvelerden sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu acil toplantıya çağırdıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, "Hep böyle kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor. Artık bu tür saldırıların durması gerekiyor. Elbette uluslararası hukuk çerçevesinde Filistinlilerin haklarını korumamız lazım. İki devletli çözüm vizyonundan hiçbir zaman vazgeçmemek lazım" dedi.

"Olağanüstü toplanacak BM Genel Kurulu'nda inşallah bir karar çıkartacağız"

Çavuşoğlu, "Bugünkü toplantıda uluslararası koruma gücü gönderilmesi dahil böyle bir koruma mekanizması kurulmasına dahil çabaların hızlandırılması amacıyla BM'deki İİT grubunun harekete geçmesi çağrısında bulunulmuştur. Bunları Türkiye olarak biz teklif ettik" dedi.

Bayramdan sonra düzenlenmesi planlanan İİT Dışişleri Bakanları toplantısında İsrail'in saldırıları karşısında Filistin halkı için atılacak adımların detaylıca ele alınacağını belirten Çavuşoğlu, "Olağanüstü toplanacak BM Genel Kurulu'nda da inşallah, yine oradan bir karar çıkaracağız" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Mevlut çavuşoğluIsrail Terörü
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