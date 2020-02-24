Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 05.43'te meydana gelen deprem, 7 kilometre derinde kaydedildi.

İlk belirlemelere göre bölgede herhangi bir hasar oluşmadığı kaydedildi.

Dün de saat 15.40'da Akhisar'ın Karabörklü mahallesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Valilik açıklama yaptı

Manisa Valiliği, merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 05:43'te merkez üssü Akhisar olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "An itibarıyla depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.