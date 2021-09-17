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Kovid-19 aşısı yaptıranlara ayrıca grip aşısı önerisi

17 Eylül 2021 Cuma 12:30
Kovid-19 aşısı yaptıranlara ayrıca grip aşısı önerisi


ANKARA ŞEHİR HASTANESİ ACİL TIP KLİNİĞİ EĞİTİM SORUMLUSU PROF. DR. HAKAN OĞUZTÜRK:  "GRİP AŞISI YAPTIRAN KİŞİ, KOVİD-19'A KARŞI KORUYUCULUK KAZANMADIĞI GİBİ KOVİD-19 AŞISI YAPTIRAN KİŞİ DE GRİPTEN KORUNMAYACAKTIR. BU ANLAMDA, KOVİD-19 AŞISI YAPTIRANLARIN GRİBE YAKALANMAMAK İÇİN AYRICA GRİP AŞISI YAPTIRMASI GEREKİYOR" 
"ÜLKEMİZDE EKİM AYININ ORTASINDAN İTİBAREN, KASIM AYI DA DAHİL OLMAK ÜZERE GRİP AŞISI YAPTIRILABİLİR. YAPTIRILAN GRİP AŞILARI DA YAKLAŞIK 6-7 AY BOYUNCA, GRİP MEVSİMİ BİTENE KADAR KORUYUCULUK SAĞLAYACAKTIR"
Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Kovid-19 aşılarının gripten, grip aşısının da koronavirüsten korumayacağına dikkati çekerek, "Bu anlamda Kovid-19 aşısı yaptıranların, gribe yakalanmamak için ayrıca grip aşısı yaptırması gerekiyor." dedi.
Oğuztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grip ve Kovid-19 virüsünün bulaşma yollarının aynı olduğunun altını çizerek, maske, mesafe gibi tedbirlere uyumun azalmasının grip vakalarının da görülmesine yol açtığını söyledi.
Ağustosun ortasından itibaren grip vakalarıyla karşılaşmaya başladıklarını aktaran Oğuztürk, havaların soğumasıyla kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirildikçe grip vakalarında da artış görülebileceğini belirtti.
Oğuztürk, özellikle riskli gruptaki kişilere grip aşısı olmaları tavsiyesinde bulunarak, "Grip, pandemi oluşturmasa dahi özellikle kış aylarında her yaş grubu için tehdit oluşturuyor. Tansiyon, diyabet gibi kronik hastalığı olanlarda, KOAH ve diğer akciğer hastalığı olan kişilerde, kanser hastalarında, bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde grip hastalığı diğer insanlara göre daha ölümcül olabiliyor. Bu anlamda 65 yaş üstü kronik hastalığı olanlar, hatta genç yaşta dahi olsa bu tür problemleri olanlar grip aşısı yaptırırlarsa hastalığı hafif veya şikayetsiz olarak atlatabileceklerdir." ifadelerini kullandı.

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Grip aşılarının ciddi bir yan etkisi olmadığını ve 6 aydan küçük bebekler dışında herkese yapılabileceğini anlatan Oğuztürk, "Grip aşısını yaptırırken bazı kriterlere uymak gerekiyor. Yüksek ateşli hastalığınızın olduğu dönemde grip aşısı yaptırmamalısınız. Yumurta alerjiniz varsa yine grip aşısı yaptırmamalısınız." diye konuştu.
"GRİBE YAKALANMAMAK İÇİN AŞI YAPTIRILMALI"
Oğuztürk, Kovid-19 aşısının gripten de koruyacağına ilişkin düşüncenin yanlış olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:
"Kovid-19 hastalığı, etkeni koronavirüs dediğimiz bir RNA virüsü, grip hastalığının etkeni ise influenza virüsü. Yani grip aşısı yaptıran kişi, Kovid-19 hastalığına karşı koruyuculuk kazanmadığı gibi Kovid-19 aşısı yaptıran kişi de gripten korunmayacaktır. İkisi farklı virüslere karşı koruma sağlayan aşılardır. Bu anlamda, Kovid-19 aşısı yaptıranların gribe yakalanmamak için ayrıca grip aşısı yaptırması gerekiyor."
 "YAKLAŞIK 6-7 AY KORUYUCULUK SAĞLAYACAKTIR"
Gribin kışın hızla yayıldığını aktaran Oğuztürk, "Ülkemizde ekim ayının ortasından itibaren, kasım ayı da dahil olmak üzere grip aşısı yaptırılabilir. Yaptırılan grip aşıları da yaklaşık 6-7 ay boyunca, grip mevsimi bitene kadar koruyuculuk sağlayacaktır." dedi.
Prof. Dr. Oğuztürk, Kovid-19 ile grip aşılarının 10-15 gün arayla yaptırılması tavsiyesinde bulundu.
 

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Son Güncelleme: 17.09.2021 14:26
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