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Koruma altındaki Göksu Deltası'nda yangın

Koruma altındaki Göksu Deltası'nda yangın

22 Mart 2019 Cuma 14:07
Koruma altındaki Göksu Deltası'nda yangın

Mersin'in Silifke ilçesinde çok sayıda kuş türü ve bitki çeşidine ev sahipliği yapan koruma altındaki Göksu Deltası'nda çıkan yangına, arazi şartları uygun olmadığı için müdahale edilemedi.

Türkiye'deki 450 kuş türünden 328'nin görülebildiği, florasında 441 bitki türü barındıran Göksu Deltası'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Bölgeye gönderilen ekipler, arazinin bataklık olması dolayısıyla yangına müdahale edemedi. 

Kendiliğinden sönmesi beklenen yangının çıkış nedeni araştırılacak. 

Son Güncelleme: 22.03.2019 15:11
Anahtar Kelimeler:
Göksu Deltasında Yangın
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