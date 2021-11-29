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Koca: “Lodos fırtınasında 38 kişi yaralandı, 4 kişi hayatını kaybetti“

29 Kasım 2021 Pazartesi 20:30
Koca: “Lodos fırtınasında 38 kişi yaralandı, 4 kişi hayatını kaybetti“

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Bölgesi'nde yaşanan fırtınada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin yaralandığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından, Marmara Bölgesi'nde yaşanan lodos fırtınasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Fırtınada İstanbul, Bursa ve Bolu'da hasar meydana geldiğini ve yaralananların olduğunu belirten Koca, İstanbul Esenyurt, Arnavutköy, Avcılar ve Başakşehir ilçelerinde yoğun şekilde olmak üzere, bazı ilçelerde afetlerin yaşandığını aktardı.

Koca, saat 17.30 itibarıyla afette son duruma ilişkin şunları kaydetti:

"Olayda 38 kişi yaralanmış, 4 kişi ise hayatını kaybetmiştir. Yaralılar, olay yerine görevlendirilen 112 ambulanslarımızla hastaneye nakledilmiştir.

Olay olan illerde 24 adet 112 ambulansı, 3 adet UMKE timi ile 87 sağlık personeli görev başındadır. Bölge halkına ve bütün ülkemize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor."

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HAVA ULAŞIMI DA OLUMSUZ ETKİLENDİ

Şiddetli lodos nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan ve pisti pas geçerek havada tur atmak zorunda kalan THY'nin 6 uçağı, başka havalimanlarına (Divert) gönderildi.

THY'nin Newyork, Varşova, Budapeşte, Malta ve İzmir'den İstanbul Havalimanı seferini yapan uçakları, Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirilirken, Amasya-İstanbul seferini yapan uçak ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA OPERASYONLAR YENİDEN BAŞLADI

İstanbul Havalimanı İşletmecisinden (İGA) yapılan açıklamaya göre, şiddeti saatte 90 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle uçaklar İstanbul Havalimanı'na inememişti.

İstanbul Havalimanı'nda kısa süre önce duran operasyonlara yeniden başlandığı duyuruldu.

Atatürk Havalimanı'nda ise lodos nedeniyle operasyonların durdurulduğu öğrenildi.

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Son Güncelleme: 30.11.2021 00:01
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