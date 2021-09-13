banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kaçak et operasyonu
Kaçak et operasyonu!
Eczanelerde kış dönemi çalışma saatleri başladı
Eczanelerde kış saati
Okullar açıldı
Okullar açıldı
Yüz yüze eğitim Covid korkusuyla başlıyor!
Yüz yüze eğitim Covid korkusuyla...
banner376
Flaş Haber
91'i yerel 134 pozitif vaka
Kapat

KKTC Okçuluk Federasyonu Başkanı Serhat Deniz'den TOF Başkanı Abdullah Topaloğlu'na ziyaret

Okçuluk Federasyonu Başkanı Serhat Deniz, Türkiye Okçuluk Federasyonu (TOF) Başkanı Abdullah Topaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

13 Eylül 2021 Pazartesi 16:00
KKTC Okçuluk Federasyonu Başkanı Serhat Deniz'den TOF Başkanı Abdullah Topaloğlu'na ziyaret

TOF'tan yapılan açıklamaya göre, ziyarette KKTC Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Sema Özden ve Fatih Suiçmez de yer aldı.

banner341
Ziyarette, Türkiye ve KKTC arasında okçuluk alanında yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Okçuluk Federasyonu Başkanı Serhat Deniz, TOF Başkanı Abdullah Topaloğlu'na günün anısına plaket takdim etti.
 

banner360
Son Güncelleme: 13.09.2021 16:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akdeniz'de 20 bin kilometrekare alan tarandı
Akdeniz'de 20 bin kilometrekare alan tarandı
Koluna parke taşı bağlayıp denize bıraktılar!
Koluna parke taşı bağlayıp denize bıraktılar!
MSB: İdlib'de TSK unsurlarına yapılan saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
MSB: İdlib'de TSK unsurlarına yapılan saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Pençe Kaplan bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Kaplan bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İzmir merkezli 41 il ve KKTC'de Fetö'ye yönelik operasyonda 100 tutuklama
İzmir merkezli 41 il ve KKTC'de Fetö'ye yönelik operasyonda 100 tutuklama
Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Hatay Açıklarında Suriye Kaynaklı Petrol Sızıntısına İlişkin Temizlik Çalışmaları Sürüyor
Hatay Açıklarında Suriye Kaynaklı Petrol Sızıntısına İlişkin Temizlik Çalışmaları Sürüyor
Erdoğan ile Draghi, Afghanistan krizini ve G20 Liderler Zirvesi'ni görüştü
Erdoğan ile Draghi, Afghanistan krizini ve G20 Liderler Zirvesi'ni görüştü
İbrahim Kalın, Oliver Varhelyi ile görüştü
İbrahim Kalın, Oliver Varhelyi ile görüştü
Hatalı güneşlenmenin ileri yaşlarda cilt kanserine yol açabildiği uyarısı
Hatalı güneşlenmenin ileri yaşlarda cilt kanserine yol açabildiği uyarısı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim