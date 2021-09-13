KKTC Okçuluk Federasyonu Başkanı Serhat Deniz'den TOF Başkanı Abdullah Topaloğlu'na ziyaret

TOF'tan yapılan açıklamaya göre, ziyarette KKTC Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Sema Özden ve Fatih Suiçmez de yer aldı.
Okçuluk Federasyonu Başkanı Serhat Deniz, TOF Başkanı Abdullah Topaloğlu'na günün anısına plaket takdim etti.
Okçuluk Federasyonu Başkanı Serhat Deniz, Türkiye Okçuluk Federasyonu (TOF) Başkanı Abdullah Topaloğlu'nu makamında ziyaret etti.
TOF'tan yapılan açıklamaya göre, ziyarette KKTC Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Sema Özden ve Fatih Suiçmez de yer aldı.
Okçuluk Federasyonu Başkanı Serhat Deniz, TOF Başkanı Abdullah Topaloğlu'na günün anısına plaket takdim etti.