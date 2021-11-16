banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Eski-Yeni başbakan artık bir çizgi çizmeli!
Eski-Yeni başbakan artık bir çizgi...
Meryem Toprak’ın kan ve doku örnekleri alındı
Meryem'in ölüm sebebi
2022 Bütçesi yarın komitede görüşülmeye başlanıyor
Bütçe görüşmeleri başlıyor
Dünden bugüne KKTC
Dünden bugüne KKTC
banner404
Flaş Haber
Vaka sayılarında artış
Kapat

Kediyi tekmeleyen çocuk tutuklandı

Yalova'da, sosyal medyaya paylaşılan bir videoda kediye tekme attığı görüntüsüyle gündeme gelen Irak uyruklu çocuk, gözlem altına alındı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

16 Kasım 2021 Salı 08:40
Kediyi tekmeleyen çocuk tutuklandı

17 Ağustos Parkı'nda kedi yavrusuna tekme attığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla gündeme gelen Irak uyruklu 15 yaşındaki H.Y.Y.Y, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine gözlem altına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen H.Y.Y.Y, savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince "hayvana işkence etme" suçundan tutuklandı.

banner341

Olay

Yalova'da önceki gün 17 Ağustos Parkı'nda kedi yavrusuna tekme attığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla gündeme gelen Irak uyruklu H.Y.Y.Y. ile ilgili soruşturma başlatılmıştı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Kediyi Tekmeleyen çocuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir ve Aydın açıklarında 308 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir ve Aydın açıklarında 308 düzensiz göçmen kurtarıldı
Afyonkarahisar'da 1220 litre sahte içki ele geçirildi
Afyonkarahisar'da 1220 litre sahte içki ele geçirildi
PKK'dan kurtardığı oğlunu askere gönderiyor
PKK'dan kurtardığı oğlunu askere gönderiyor
Balık yağında oksidasyon reaksiyonu tehlikesi
Balık yağında oksidasyon reaksiyonu tehlikesi
THY, günlük 1007 seferle Avrupa'da ikinci 2. sırada yer aldı
THY, günlük 1007 seferle Avrupa'da ikinci 2. sırada yer aldı
Şentop'tan, Tatar ve Sennaroğlu'na kutlama mektubu
Şentop'tan, Tatar ve Sennaroğlu'na kutlama mektubu
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, KKTC'de vatandaşlarla buluştu
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, KKTC'de vatandaşlarla buluştu
Kovid-19 sağlık çalışanlarının ruh sağlığını olumsuz etkiledi
Kovid-19 sağlık çalışanlarının ruh sağlığını olumsuz etkiledi
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin adı “Türk Devletleri Teşkilatı“ olarak değiştirildi
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin adı “Türk Devletleri Teşkilatı“ olarak değiştirildi
Türkiye'de 23 bin 637 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 23 bin 637 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim