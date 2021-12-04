Kalın: "Uluslararası toplum, düzensiz göçmen krizinde sınıfta kaldı"

Türkiye'nin 4 milyon Suriye vatandaşını ağırladığını söyleyen Kalın, Avrupa Birliği (AB) ile imzalanan göç anlaşmasının yeniden ele alınması gerektiğini vurguladı.

Batılı ülkelerin politikalarını eleştiren İbrahim Kalın, düzensiz göçmenlere sadece sayısal bir veri olarak bakıldığına dikkat çekti.

"Uluslararası toplum düzensiz göçmen krizinde sınıfta kaldı"

Sözcü Kalın, Avrupa Birliği'nin göçmen sorunu için Türkiye'ye tahsis ettiği 6 milyar euroluk yardıma da değindi.

"Sorunun büyüklüğünü düşünecek olursak bu hiçbir şey değil" diyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, uluslararası toplumun düzensiz göçmen krizinde sınıfta kaldığını vurguladı.

"Türkiye, Akdeniz ülkeleriyle iyi ilişkiler için yoğun diplomasi yürüttü"

İbrahim Kalın, panelin ardından yaptığı açıklamada da Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de izlediği aktif politikaya değindi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Akdeniz ülkeleriyle iyi ilişkiler için yoğun diplomasi yürüttüğünü belirtti.

Sözcü Kalın, Erdoğan'ın bir yıldan fazla bir süre önce hem Avrupa Birliği'ne hem diğer ülkelere Doğu Akdeniz Konferansı düzenlenmesi çağrıda bulunduğunu hatırlattı.

Suriye'nin ve Libya'nın toprak bütünlüğünü ve birliğini desteklediklerini vurguladı.