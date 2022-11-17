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Kadıköy'de Metrobüs Belediyenin Bahçe Duvarına Çarpıp Asılı Kaldı

Kadıköy'de Metrobüs Belediyenin Bahçe Duvarına Çarpıp Asılı Kaldı

17 Kasım 2022 Perşembe 15:00
Kadıköy'de Metrobüs Belediyenin Bahçe Duvarına Çarpıp Asılı Kaldı

Kadıköy'de, çarptığı belediyenin bahçe duvarında asılı kalan metrobüsün sürücüsü ile bir yaya yaralandı.

Söğütlüçeşme Durağı'ndan çıkarak Hasanpaşa'daki garaja gitmek üzere Kurbağalı Dere Caddesi'ne çıkan yolcusuz metrobüs, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle Kadıköy Belediyesinin bahçe duvarına vurdu.

Ağaçlara da çarparak durabilen metrobüsün ön kısmı, bahçe duvarının üzerinde asılı kaldı.

Kazada sürücünün yanı sıra kaldırımda yürürken kaçmak isterken yere düşen bir yaya hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Belediye bahçesinin duvarında askıda kalan metrobüs, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son Güncelleme: 17.11.2022 15:18
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