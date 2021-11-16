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İzmir ve Aydın açıklarında 308 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir ve Aydın açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 308 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüklerine gönderildi.

16 Kasım 2021 Salı 09:00
İzmir ve Aydın açıklarında 308 düzensiz göçmen kurtarıldı

13-15 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonlarda, İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında 111, Dikili ilçesi açıklarında 84, Seferihisar ilçesi açıklarında 39 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İzmir ve Aydın açıklarında 308 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında da Türk kara sularına geri itilen 74 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Öte yandan Çeşme açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen lastik bottaki 30 düzensiz göçmen ile Seferihisar açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından yelkenli tekne içerisinde belirlenen 39 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

İzmir ve Aydın açıklarında 308 düzensiz göçmen kurtarıldı

Göçmen kaçakçısı şüphelileri hakkında adli işlem başlatılırken, düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüklerine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
IzmirAydınDüzensiz Göçmen
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