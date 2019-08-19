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İzmir Karabağlar'daki yangın devam ediyor

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki ormanlık alanda dün başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda ekip alevlerin tehdidi altındaki Seferihisar'ın Beyler mahallesine yönlendirildi.

İzmir Karabağlar'daki yangın devam ediyor

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki ormanlık alanda dün başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda ekip alevlerin tehdidi altındaki Seferihisar'ın Beyler mahallesine yönlendirildi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:36
İzmir Karabağlar'daki yangın devam ediyor

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Karabağlar ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını Menderes ve Seferihisar ilçelerine sıçramıştı.

28 saattir söndürülemeyen alevler en çok Seferihisar ilçesine bağlı Beyler mahallesi çevresinde etkili oluyor. Bölgeye 17 helikopterin de desteğiyle yoğun bir şekilde müdahale ediliyor. 

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YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINDAN KARELER

Alevlere karadan müdahale eden ekiplerin sayısı da artırıldı. İtfaiye ekiplerine gönüllü vatandaşlar da yardımcı oluyor.

Yangında şu ana kadar tarım alanları ve üzüm bağlarının da aralarında olduğu 500 hektara yakın alanın kül olduğu belirtiliyor.

TÜM İŞ MAKİNELERİ BEYLER'E YÖNLENDİRİLDİ

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin yangının ilçeye bağlı Beyler mahallesini tehdit etmeyi sürdürdüğünü belirterek, tüm iş makinelerini bu mahalleye yönlendirdiklerini bildirdi. 

Mahalle sakinleri yangın söndürme çalışmalarını endişeyle izliyor.
Mahalle sakinleri yangın söndürme çalışmalarını endişeyle izliyor.

"İÇİMİZ YANIYOR"

Yaban hayatının da ormanla birlikte kül olduğunu ifade eden Yetişkin, "İçimiz yanıyor, kahroluyoruz. Eski Orhanlı Mahallesi'nde tehlike geçse de Beyler Mahallesi halen tehdit altında. Rüzgar maalesef müdahaleyi zorlaştırmaya devam ediyor. Tüm iş makinalarımızı öğleye doğru Beyler'e gönderdik" diye konuştu.

Dün Muğla'nın Milas ve Bodrum; İzmir'in Urla ilçelerinde çıkan orman yangınları ise kontrol altına alındı.

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Izmir Yangın
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