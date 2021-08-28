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İzmir'de kaza: 4 ölü, 2 yaralı

İzmir-Aydın Otoyolu 75. Yıl Selatin Tüneli girişinde kamyonun çarptığı otomobilin alev alması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 14:00
İzmir'de kaza: 4 ölü, 2 yaralı

İzmir'den Aydın istikametine giden Emre Söylemez (26) idaresindeki 10 CEK 93 plakalı otomobile 75. Yıl Selatin Tüneli girişinde arkasından gelen Murat A'nın (40) kullandığı 35 AE 2020 plakalı kamyon çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil alev aldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin söndürdüğü otomobilde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan otomobil sürücüsü Söylemez, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, kamyon sürücüsü ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Öte yandan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobilin tünele girmeden önce henüz belirlenemeyen nedenle durduğunu, bu sırada arkadan gelen kamyonun otomobile çarpıp tünel girişine kadar sürüklediğini ve otomobilin alev aldığını belirledi.
Kazada hayatını kaybeden kişilerin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor.

 

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Son Güncelleme: 28.08.2021 14:24
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