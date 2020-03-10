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İtalya'da tüm spor etkinlikleri durduruldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki haftayı aşkın süredir acil durum içinde olan İtalya'da, Ulusal Olimpiyat Komitesinin (CONI) kararıyla tüm spor etkinliklerinin 3 Nisan'a kadar durdurulduğu bildirildi.

İtalya'da tüm spor etkinlikleri durduruldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki haftayı aşkın süredir acil durum içinde olan İtalya'da, Ulusal Olimpiyat Komitesinin (CONI) kararıyla tüm spor etkinliklerinin 3 Nisan'a kadar durdurulduğu bildirildi.

10 Mart 2020 Salı 08:13
İtalya'da tüm spor etkinlikleri durduruldu
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ULUSAL OLİMPİYAT KOMİTESİNİN KARARIYLA ÜLKE GENELİNDEKİ TÜM SPOR ORGANİZASYONLARI 3 NİSAN'A KADAR ASKIYA ALINDI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki haftayı aşkın süredir acil durum içinde olan İtalya'da, Ulusal Olimpiyat Komitesinin (CONI) kararıyla tüm spor etkinliklerinin 3 Nisan'a kadar durdurulduğu bildirildi. 

İtalyan La GazzettadelloSport gazetesinin haberine göre, CONI Başkanı GiovanniMalago, spor federasyonları başkanlarıyla bugün Roma'da Kovid-19 gündemiyle olağanüstü toplantıda bir araya geldi. 

Başkanların toplantısından İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) dahil tüm spor branşlarında, her düzeydeki etkinlikleri hafta sonu çıkarılan başbakanlık kararnamesinde belirtildiği üzere 3 Nisan'a kadar durdurma kararının çıktığı belirtildi. 

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CONI Başkanı Malago'nun toplantıdan çıkan bu kararı, Başbakan GiuseppeConte ve Spor Bakanı VincenzoSpadafora'ya da ilettiği kaydedildi. 

Kovid-19 nedeniyle olağanüstü günler geçiren ülkede Başbakan GiuseppeConte, dün virüsün yayıldığı kuzey bölgelere daha sıkı önlemler getiren yeni bir kararname açıklamıştı.

Buna göre, daha önce 11 beldeye uygulanan giriş-çıkışların sıkı şekilde kontrol edildiği "kırmızı bölge" uygulaması, Milano'nun içinde bulunduğu Lombardiya ile Venedik'in de olduğu 14 kente genişletilmişti.

Söz konusu yerlerde her türlü toplu faaliyet ve eğitim-öğretim, 3 Nisan'a kadar askıya alınmış, Serie A maçlarının ise seyircisiz oynatılmasına izin verilmişti. 

Ülkede şu ana kadar 9 bin 172 kişide koronavirüs tespit edilirken, ölü sayısı ise 463'e yükseldi.

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Son Güncelleme: 10.03.2020 12:16
Anahtar Kelimeler:
Serie AItalyaKoronavirüs
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