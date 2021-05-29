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İstanbul’un Fethi’nin 568. yıldönümü ışık gösterileriyle kutlandı

İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü kapsamında Ayasofya semalarında ve Galata Kulesi'nde bir dizi görsel etkinlik düzenlendi.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 23:16
İstanbul’un Fethi’nin 568. yıldönümü ışık gösterileriyle kutlandı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde, tarihin akışını değiştiren İstanbul'un fethinin yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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Ayasofya-i Kebir Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikler, Galata Kulesi'nde ışık ve video haritalama (mapping) teknolojisiyle gerçekleştirilen gösteriyle devam etti. Gösteride, İstanbul'u 21 yaşında fethederek çağ açıp çağ kapatan ve Osmanlı'yı dünya imparatorluğuna dönüştüren Fatih Sultan Mehmet Han'ın at üstündeki görseline yer verildi.

Fethe dair bilgilerin de seslendirildiği coşkulu kutlamada, fethin sembolü Ayasofya'nın semasına Türkiye'de ilk kez uygulanan gökyüzü video haritalama yöntemiyle fetih görselleri yansıtıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Istanbulun FethiTürkiye
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