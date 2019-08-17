İstanbul'u sağanak vurdu: 1 ölü

İstanbul’da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağışlar kentte hayatı felç etti.

Sağanak yağışla birlikte yollar göle dönerken, oluşan su birikintilerinde araçlar mahsur kaldı. İstanbul’daki yağışın bu yazın en şiddetlisi olduğu belirtiliyor.

Ayasofya ve Sultanahmet’i ziyaret etmek isteyen turistler de aniden başlayan yağış nedeniyle ağaç altlarına ve çevredeki kafelere sığındı. Yağmura valizleriyle yolda yakalanan turistler, seyyar satıcılardan şemsiye satın aldı.

Eminönü çarşısının da bulunduğu alt geçit sular altında kaldı. Burada su seviyesi bel hizasına kadar geldi.

Eminönü alt geçitteki çarşıda esnaf, eşyalarını büyük poşetlerle dışarıya çıkardı. Kapalıçarşı’da ve Eminönü’nde kısmi elektrik kesintisi yapıldı. Bazı iş yerlerine elektrik verilmiyor.

Yağışın etkili olduğu noktalardan biri de tarihi Kapalıçarşı oldu. Çarşı içini kısa sürede su bastı. Dükkanlar sular altında kaldı. Kapalıçarşı esnafı dükkanlarındaki suyu tahliye etmek için uzun süre uğraştı.

Gök gürültülü şiddetli yağış, Avcılar, Sefaköy, Bahçelievler, Çatalca, Zeytinburnu, Sarıyer, Fatih, Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Tuzla, Pendik, Kartal, Beyoğlu ve Maltepe’de etkili oldu.

Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken bazı araçlar ise suda mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar itfaiye ekipleri tarafında kurtarıldı.

Üsküdar’da, sahilde oluşan su birikintisi, adeta denizle karayı birleştirdi. Vatandaşlar, adeta göle dönen Üsküdar Meydanı’nda paçalarını sıvayıp suların içinde dolaştı.

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Üsküdar Bosna Bulvarı, Göktürk sokaktaki yol çöktü. Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Sel suları nedeniyle kaldırım da aşınırken, yol kenarındaki elektrik direkleri yan yattı.

İBB’den İstanbul’da etkili olan kuvvetli yağmur nedeniyle yazılı açıklama yapıldı.

Sabah saatlerinden itibaren il genelinde etkili olan sağanak yağmur geçişleri neticesinde Fatih’te metrekarede ortalama 110 kg yağış kaydedildi. Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye ilçelerinde ise metrekareye ortalama 30- 40 kg yağış düştü.

Hava muhalefeti nedeniyle durdurulan T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferleri normale döndü ve kesintisiz yapılmaya başladı.

İşletmeye kapatılan TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı ve TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı işletmeye açıldı.

Şehir Hatları, saat 14.00 itibarıyla seferlerin normale döndüğünü bildirdi.