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İstanbul Havalimanı'nda termal kamera sayısı ikiye çıkarıldı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda geçen hafta kurulumu yapılan termal kamera sayısı ikiye çıkarıldı.

İstanbul Havalimanı'nda termal kamera sayısı ikiye çıkarıldı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda geçen hafta kurulumu yapılan termal kamera sayısı ikiye çıkarıldı.

29 Ocak 2020 Çarşamba 09:32
İstanbul Havalimanı'nda termal kamera sayısı ikiye çıkarıldı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede yayılan yeni tip ölümcül 'koronavirüsü'ne karşı İstanbul Havalimanı'nda Çin'den gelen yolculara yönelik geçen cuma günü başlatılan termal kameralı önlemler devam ediyor.

Termal kamera sayısı ikiye çıkarılırken, kontrollerde Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne bağlı görevlilerin sayısı da artırıldı.

Çin'den sabah saatlerinde gelen 4 uçağın yolcuları termal kameralarla kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Ayrıca THY'nin Çin uçuşlarında görevli kabin ve kokpit ekiplerinin de isteğe bağlı olarak 'koronavirüs'e karşı önlem olarak koruyucu maske taktıkları görüldü.

Çin'de yaşayan Türk vatandaşlarının durumu

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de yaşayan Türk vatandaşları ile ilgili, Pekin Büyükelçisine müracaatların olduğunu söyledi.

Koca, "Şu anda Türk vatandaşı olarak 25 kişiye yakın olduğunu biliyoruz. Zannediyorum bu sayı 30-35'i bulabilir. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığımızla iş birliği içerisinde buradan bir Milli Savunma Bakanlığının ambulans uçağı ile getirmekten yanayız." dedi.

Hasta olan, büyükelçiliğe müracaat eden ateşli veya hastalık belirtisi olan hiçbir Türk vatandaşının olmadığını belirten Koca, "Bununla ilgili ambulans uçak ve enfeksiyon hastalıkları uzmanlıklarından oluşan bir ekiple bu konuda deneyimli olan bir ekiple güvenlik tedbirlerinin alınması şartıyla Çin'e göndermeyi ve oradan hastalarımızı gelmek isteyenleri getirmekten yanayız. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığımızla iş birliği içerisinde buradan Milli Savunma Bakanlığının ambulans uçağı ile getirmekten yanayız." ifadelerini kullandı.

"Vatandaşımızın bir talebi olduğunda sahipsiz bırakmak istemiyoruz"

Bakan Koca, dışarıda enfeksiyon riskiyle karşılaşan hiçbir vatandaşı sahipsiz bırakmak istemediklerine dikkati çekerek, özellikle Türkiye'ye getirildikten sonra burada bilim kurulunun önerisi doğrultusunda 14 güne yakın zamanda takibini yapmak istediklerini anlattı.

Dünya Sağlık Örgütüyle de yakın iletişim halinde olduklarını bildiren Koca, bu noktada alınması gereken tedbirleri özellikle alarak 14 günlük zaman diliminde takip etmek istediklerine dikkati çekti.

Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yarın veya sonraki gün izin noktasında bütün girişimler yapıldı. Önümüzdeki 24 saat diliminde Çin'in izin vermesiyle biz vatandaşımızı tedbirleri alarak burada da güvenlik tedbirleri alarak önemseyerek getirmek istiyoruz. Vatandaşımızın bir talebi olduğunda sahipsiz bırakmak istemiyoruz. Vatandaşlarımızın şu an hiçbirinin hastalıklı durumu yok.

Öksürük, ateş, solunum güçlüğü, ishal, halsizlik ve bulantı gibi bir sorunu olmadığını biliyoruz. Buna rağmen buradan bir deneyimli uzman ekibimizi özellikle uçakla gönderip orada tetkikleri ve muayeneleri yapılarak önlemler alınıp getirilmesini planladık."

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Havalimanında Termal KameraKoronavirüs
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