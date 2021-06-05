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İstanbul'da Batı Nil Virüsü tespit edildi

Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi tarafından bir yıldır ölü kuşlar üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda 36 kuştan 8 karga ve bir saksağanda Batı Nil Virüsü'ne rastlandığı öğrenildi. Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, "Ölü kuşlarla temastan kaçınmakta fayda var" ifadelerini kullanarak uyarıda bulundu.

05 Haziran 2021 Cumartesi 19:45
İstanbul'da Batı Nil Virüsü tespit edildi
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Sivrisinekler ile 50'ye yakın virüs türü bulaşabiliyor. Onlardan biri de Batı Nil Virüsü ve sivrisineklerden insanlara bulaşıyor. Ateş, eklem ve kas ağrısı yapan virüs, İstanbul'da yapılan çalışmada kuşlarda da bulundu.

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi tarafından yaklaşık bir senedir ölü kuşlar üzerinde yürütülen çalışmada 24 karga ve 12 saksağanı inceledi. İncelenen 36 kuştan 8 kargada ve 1 saksağanda Batı Nil Virüsü'ne rastlandı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, yaptıkları çalışmaya ilişkin açıklamada bulundu.

"8 KARGADA VİRÜS OLDUĞUNU SAPTADIK"
Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz "Kuşları sineklerin emmesiyle sineklere bulaşıyor. Sineklerde çoğalıyor o şekilde bir bulaşması var. Biz de dedik kuşlar anlamlı bir rezervuar. Geçen sene kuş ölümleri bildirildi. Özellikle karga ölümleri. Karga ölümleri üzerine gittik. Biz kargalardan örnekler topladık. 8 kargada Batı Nil Virüs'ünü saptadık şu anda." dedi.

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"ÖLÜ KUŞLARA DOKUNUP ELLERİNİ AĞIZLARINA GÖTÜRMESİNLER"
Yılmaz, "Halkımız 'Kuşlardan direkt bana virüs bulaşıyor' gibi algılamasın. Direkt kuşlardan virüs bulaşmıyor. Yine de ölü kuşlara özellikle çocukların açıp onların etleriyle oynayıp, sonra ağızlarına burunlarına götürmemeye dikkat etsinler. Kan yoluyla bulaşabiliyor. Elde çizik falan varsa o şekilde bulaşabilir. Ancak asıl bulaşma yolu sivrisineklerin kuşların kanını emmesi ve onlardan insanlara bulaşıyor" diye konuştu.

"KARGA, SIĞIRCIK VE SAKSAĞANLARDA GÖRÜLÜYOR"
Yılmaz, "Kuştan kuşa sivrisinek bulaştırıyor. Biz aslında bu virüsün kökeninin göçmen kuşlar olduğunu düşünüyoruz. Bizim kuşlarımız göçmen kuşlarla temas ettikten sonra özellikle sivrisinekler onları emdikten sonra bulaştırıyor. Direkt temasla bir bulaş söz konusu değil. Karga sığırcık ve saksağanlarda bunlar çok görülüyor." ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 05.06.2021 19:51
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