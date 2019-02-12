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İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit oldu

İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit oldu

12 Şubat 2019 Salı 07:07
İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Çekmeköy'de düşen askeri helikoptere ilişkin, "4 askerimiz yaralı olarak Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırılmıştır. Ama az önce İl Sağlık Müdürlüğümüzden aldığımız habere göre, maalesef 4 askerimiz şehit olmuştur. Milletimizin, ordumuzun başı sağ olsun." dedi.

Yerlikaya, dün akşam askeri helikopterin Çekmeköy ilçesi Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi Parkverde Sitesi'ne düşmesi sonrası olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu.

Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Yerlikaya, saat 18.51 itibarıyla 4. Kara Havacılık Alayı'na ait bir askeri helikopterin düştüğünü hatırlatarak, "Şu an için bilinmeyen bir sebepten dolayı Çekmeköy ilçemiz Kirazlıdere Mahallemiz hemen şu ardımızda görünen site içerisine maalesef düşmüştür." diye konuştu.

Olay yerine 2 dakika içerisinde itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini belirten Yerlikaya, şöyle devam etti:

"4 askerimiz yaralı olarak Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırılmıştır. Ama az önce İl Sağlık Müdürlüğümüzden aldığımız habere göre, maalesef 4 askerimiz şehit olmuştur. Milletimizin, ordumuzun başı sağ olsun. Üzüntümüz büyük. Olayla ilgili savcılığımız adli tahkikata başlamıştır. Silahlı Kuvvetlerimiz idari tahkikatla alakalı, kaza kırımla ilgili, teknik raporla ilgili çalışmalara başlamıştır."

Yerlikaya, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne tekrar başsağlığı dileyerek, kazada başka bir yaralanma ve can kaybı olmadığını sözlerine ekledi.

Enkazda soğutma işlemlerinin tamamlandığını aktaran Yerlikaya, kazanın sebebinin incelemelerden sonra ortaya çıkacağını söyledi.

İncelemeler sırasında İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da Vali Yerlikaya'ya eşlik etti.

Kazanın gerçekleştiği alanda jandarma ve polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, bazı askeri yetkililerin helikopterin enkazında incelemelerde bulunduğu öğrenildi.

Sitenin etrafı emniyet şeridiyle kapatılırken, vatandaşların alandan uzaklaşması için sık sık anons yapılıyor.

Son Güncelleme: 12.02.2019 10:35
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