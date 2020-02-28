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Tufan Erhürman

İdlib'de hava saldırısında 29 Mehmetçik şehit oldu

İdlib'de hava saldırısında 29 Mehmetçik şehit oldu

28 Şubat 2020 Cuma 00:16
İdlib'de hava saldırısında 29 Mehmetçik şehit oldu
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Hatay Valisi Rahmi Doğan, "İdlib'de Esed rejimi unsurları tarafından yapılan hava saldırısı sonucu 29 Mehmetçiğimiz şehit oldu. Şu anda hastanelerimizde 36 yaralımız bulunmaktadır." dedi.

Doğan, AFAD İl Müdürlüğü binasında, gazetecilere İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik hava saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. 

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Saldırının rejim unsurlarınca gerçekleştirildiğini belirten Doğan, şunları kaydetti:

"İdlib'de Esed rejimi unsurları tarafından yapılan hava saldırısı sonucu 9 Mehmetçiğimizin şehit olduğunu kamuoyu ile paylaşmıştım. Üzülerek ifade etmek istiyorum ki bu sayı 29'a çıkmıştır. Şu anda hastanelerimizde 36 yaralımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımızla ilgili her türlü tedavi hastanelerimizde devam etmekte. Kamuoyunu bir kez daha bilgilendirmek istiyorum. Özellikle Hataylı hemşehrilerimizi bilgilendirmek istiyorum, herhangi bir kan ihtiyacı yoktur. Sağlık personelimizin tamamı hastanede görevinin başındadır. Yaralılarımıza gerekli tedaviler yapılmaktadır. Yaralılarımızla ilgili bilgilendirmeleri zaman içerisinde tekrar kamuoyuyla paylaşacağım. Tekrar milletimizin başı sağ olsun."

Doğan, bir gazetecinin, "Askerlerimizin göçük altında olduğu ve kurtarma çalışmalarının yarın devam edeceği iddiaları var." şeklindeki sorusu üzerine, "Şu an tüm askerlerimiz Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan içeriye alınmıştır. Yaralılarımız hastanededir." yanıtını verdi.

Son Güncelleme: 28.02.2020 03:34
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